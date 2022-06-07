手痛戴護腕、腰痛戴護腰，當遇到肢體痠痛不適時，許多人首先會想到動用護具來幫忙，希望可以強化肌肉筋骨支撐力，也減輕疼痛處的負擔。但是醫師指出，從醫療的角度來看，依賴護腰等護具，恐造成肌肉無法出力，久而久之導致肌肉逐漸萎縮，反而更傷肌力，也難以達到復健效果。

●腹橫肌有如人體天生束腹 依賴護腰反害腰背肌群萎縮

中國醫藥大學新竹附設醫院復健科賴宇亮醫解釋，除了因車禍、跌倒等意外，以及因疾病如脊椎側彎、癌症等造成的腰背痛外，大多數腰背疼痛肇因於長期姿勢不良、使用過度等原因，因此並不是每種腰痛都需要穿護腰。

臨床上來說，使用護腰主要的目的是增加脊椎支撐、減輕關節的壓力、避免進一步受傷、矯正背部姿態，正確使用可以緩解疼痛。

只有因為急性肌肉拉傷、椎間盤突出、嚴重的脊柱側彎，或是剛動完相關手術等的狀況下，才需要使用護腰，但也不是長時間使用。一般來說，軟式護腰適用於急性背痛，像是肌肉拉傷的疼痛緩解；硬式護腰固定效果較佳，多用於控制脊椎骨折，脊椎手術術後保護等。

賴宇亮醫師強調，之所以建議民眾在安全環境下盡量不要戴護腰的原因，在於護具長期使用後，人體腹肌與背肌就會產生依賴。通常會建議手術完的患者使用護腰約3個月就好，每次配戴不要超過4小時，平常在家中或比較安全的環境下，尤其是晚上睡覺時，盡量不使用護腰。

●活化肌群、適當運動 更能緩解疼痛

核心肌群是腹部和腰部的各層肌肉，以及橫膈膜和骨盆底肌，能固定脊椎之外，又因為肌肉的可控制性及延展性，能提供更有效的動態穩定，對於脊椎的保護力更佳，堪稱人類與生俱來的護腰。

因此如果長期配戴護腰，身體容易對護具產生依賴性，肌力因而荒廢、萎縮，反害脊椎更不穩定，形成惡性循環。因此最佳護腰，其實是強化核心肌群，讓肌肉主動收縮來保護身體。

永越健康管理中心賴凱欣物理治療師也強調，從日常呼吸也能有效強化核心肌群：

在坐姿或站姿時，腹部用力將肚臍往內上方提起，感受腹部中央的壓力正在支撐著腰椎，保持腹部用力，維持正常呼吸，避免憋氣，就是基礎的核心訓練。

復健科醫師許嘉麟指出，日常動作把握下列幾個重點，即使沒有護腰護體，也能避免拉傷：

1.保持身體軸線：

醫師提醒，閃到腰最常見的就是突然轉身造成的拉傷；如果要轉身，最好腰和腿一起轉，維持身體軸線一致，不要單用腰力。

2.取物要平行：

如高處物件，不要只伸手拉腰去拿，最好拿個梯子或腳凳，盡量與要取物件同高。

3.拿低處物件 不彎腰、先蹲下

彎腰拿重物堪稱閃到腰的標準動作。醫師建議，先挺腰蹲下再拿重物，並且最好善用像推車這類工具，減少腰椎承重力。

4.每日伸展與肌力鍛鍊：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

研究顯示，日常會輔助運動治療，如橋式、棒式、深蹲，或是有氧登階等項目的運動者，與單純休息不做運動的患者相比：沒有運動的患者，下背痛會加劇，並嚴重影響生活；但有運動的患者在軀幹肌力及柔軟度表現上，都會有顯著進步，更能有效改善疼痛及生活品質。