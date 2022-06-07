資深藝人曹西平在80年代靠著歌曲《野性的青春》紅遍大小巷，被稱之為動感歌星的他，憑藉清秀的外貌和好歌喉被大眾所喜愛，人氣也在唱片發行後水漲船高，不料在2002年時因為家中發生變故，讓他不得不暫退演藝圈，隨後也跑到泰國散心，最後消失在螢光幕面前，曹西平後來於2010年再次出現在大眾的視野，近期他發出一張過去的照片，卻被網友認為撞臉大陸小鮮肉，過去模樣引起討論。

曹西平出道至今已有38年，在演藝圈地位相當資深，近期他翻出過往老照片，回憶過去1983年時推出了第三張黑膠唱片專輯，新加坡、馬來西亞的發行唱片和梅艷芳是同一家，當時曹西平還到新加坡宣傳專輯，他坦言「我喜歡以前的歌舞表演，沒有太多的複雜環境，就是純粹歌舞表演而已，沒有太多的廢話聊天，沒有太多的八卦攻擊，那個時候可以出國表演都是件大事情，非常不容易」

提起當時在國外表演，曹西平說在新加坡電視台是直接播出，不能出錯，那些過往讓他非常深刻，他說在工作上盡職賣力，因為尊重職業、熱愛表演，直呼喜歡你的人會永遠記得你，最後貼出一張年輕時出唱片的珍貴照片，照片中曹西平被兩個嬌豔女郎包圍，他坐在正中央模樣俊秀，和如今的模樣有些差距，證明年輕時也是個大帥哥，不過有網友發現年輕時的曹西平撞臉大陸當紅男星胡一天，兩人五官神韻有些相似，跨時空撞臉讓網友好吃驚。