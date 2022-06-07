愈來愈多人感染新冠肺炎，為什麼有些確診者症狀嚴重、有些人卻較輕微？研究發現，可能與飲食習慣有關，營養專家建議，平時多攝取抗發炎食物，並且把握6大原則，便可讓腸道強壯，縮短痊癒時間。

一項發表在權威期刊《英國醫學期刊》網路版的研究，分析法、德、義、西、英、美等6國共2,800多名第一線醫護人員，調查他們的飲食模式和感染新冠肺炎的狀況，綜合比對後發現，植物性飲食者，染疫後中重度風險比例降低73％，不吃肉而吃海鮮素的人，感染中重度新冠肺炎的機率也比一般人低59％。

台灣營養基金會董事吳映蓉指出，與動物性食材最大的不同，就在於植物性食物富含「植化素」和「膳食纖維」。

植化素本身就有抗病毒、抗發炎的效果，而膳食纖維在體內會代謝成短鏈脂肪酸，也是超好的抗發炎物質，有助於養腸道好菌，並且能修復腸壁的上皮細胞、維持腸黏膜健康。

維持腸道健康也能提高免疫力。人體有7成的免疫細胞在腸道，包括巨噬細胞、T細胞、NK細胞、B細胞等都集中在腸道，因此吳映蓉認為，腸道名符其實是最重要的免疫器官。

以目前眾多飲食方法中，哪種對於養好腸道菌最有利？吳映蓉認為，營養界多年來推崇的「地中海飲食」是很理想的日常飲食，並綜合其他新冠相關研究、或是降低發炎反應的食材，歸納出6大飲食原則。

1.全榖雜糧取代精緻白米、白麵包

研究發現，當飲食中富含高纖維時，可以降低感染新冠時的發炎症狀。因此可先從主食下手，增加飲食中的膳食纖維，地中海飲食中常吃多為全麥麵包、馬鈴薯。在台灣可以用糙米、地瓜代替。

•推薦食材：糙米、地瓜

•可替換食材：玉米、燕麥

2.每天要吃足量的蔬菜、水果

地中海飲食中每日吃了各種豐富的蔬果，因為蔬果中蘊含豐富的植化素，這些都是抗氧化、抗病毒重要的寶藏，以下是一些最近發現一些「植化素」及「維生素」抗新冠病毒的研究。

(示意圖/Shutterstock)

◎含「蘿蔔硫素」的蔬菜：研究發現蘿蔔硫素可抑制新冠病毒所產生的發炎物質。特別是深綠色蔬菜，尤其是十字花科的蔬菜更含有豐富的蘿蔔硫素，因此建議可將十字花科的蔬菜放入我們每天的飲食計畫中，可以幫助我們對抗新冠病毒？

•推薦食材：綠色花椰菜

•可替換食材：十字花科蔬菜如芥菜、芥蘭、抱子橄欖等

◎富含「槲皮素』的蔬果：槲皮素可抑制因病毒感染的發炎反應，因此可以考慮在飲食計劃中多吃一些含槲皮素的蔬果。

•推薦食材：蘋果、洋蔥

•可替換食材：藍莓、蔓越莓

◎補充維生素D：研究發現維生素D缺乏者較易感染新冠肺炎。為了讓身體有多一點的維生素D，可以多曬曬太陽，也可以多攝取含有維生素D的食材，植物性食材中也可獲得維生素D。

• 推薦食材：曬過的香菇

• 可替換食材：曬過的黑木耳

◎抗病毒辛香料：有些植物性的辛香料，有抗病毒的效果，例如有不少研究成果認為，「薑黃素」可降低感染新冠病毒的風險，也有治療潛力。不妨善用一些薑黃粉烹飪，像是西班牙海鮮燉飯就可以放一些薑黃粉來增加風味。

•推薦食材：薑黃、薑黃粉

3.豆類、堅果不可少

黃豆是很好的植物性蛋白質來源，疫情期間用它來補充蛋白質是很不錯的選擇。有一個有趣的研究發現，納豆萃取物可以抑制新冠病毒感染細胞，雖然這不是人體實驗的結果，但還是可以考慮將納豆放入飲食計劃。

•推薦食材：黃豆、納豆

•可替換食材：毛豆

(示意圖/Shutterstock)

4.適量使用初榨橄欖油

在地中海飲食當中，初榨橄欖油佔非常重要的地位，為什麼飲食型態愈接近地中海飲食的人，得到新冠的風險愈低？或許和他們吃比較多的初榨橄欖油有關，有研究指出，初榨橄欖油因為含有很多多酚類，所以可以對抗新冠病毒

•推薦食材：初榨橄欖油

5.無糖優格、優酪乳幫腸道養好菌

希臘優格是地中海飲食中常見的食物，優格含有大量益生菌，雖然目前對於優格本身，或是益生菌本身是否能預防或治療新冠，還有很多研究在進行中，但每天吃一些優格，讓腸道菌相變好，增加免疫能力，是不錯的飲食計劃。

•推薦食材：無糖優格、無糖優酪乳

6.多喝綠茶抗病毒

地中海飲食中，使用的是紅酒，但比起紅酒，吳映蓉更推薦日常喝綠茶，綠茶中的「兒茶素」是很好的抗病毒植化素，也可用濃綠茶漱漱口，漱漱咽喉，阻抗病毒吸附於口腔粘膜。

•推薦食材：無糖綠茶

7.若要吃肉，多選一些魚吧！

地中海飲食中，肉類來源以魚肉吃最多、紅肉最少。研究也發現，以吃植物性食物及魚肉為主的飲食型態，可以降低中度及重度新冠肺炎的機會。在魚種選擇上，含有豐富Omega3脂肪酸的魚類更好，可降低發炎反應。

•推薦食材：鯖魚

•可替換食材：鮭魚、秋刀魚