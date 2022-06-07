近日正逢芒種時節，台灣也進入「黃梅天」 ，暑濕恐引起腸胃病。中醫師賴睿昕指出，夏季氣溫升高，空氣中的濕度增加，體內的汗液無法通暢地發散出來，即熱蒸濕動，濕熱彌漫空氣，人身之所及，呼吸之所受，均不離濕熱之氣。所以暑令濕勝必多兼感，使人感到四肢困倦，萎靡不振，消化不良，脾胃運化失調。因此在芒種節氣裡大家要注意暑濕引起的腸胃病。

●腸胃濕熱誤以為發燒疲累 三高患者慎防血栓

芒種節氣導致的腸胃濕熱，這時很多人會以為自己發燒，可是量體溫又是正常的，但就是感覺自己微熱微熱的疲累感，嚴重時會使人頭痛、頭悶、噁心，還會出現食慾低下、拉肚子等腸胃症狀。

賴睿昕提醒，如果本身有三高疾病，氣血循環不佳，血液裡雜質高的人，在芒種節氣又沒有補充適當的水分，在冷氣房中水分蒸散更快，會導致血液黏稠度過高。

醫師強調，當血液過濃時，易導致身體微循環更差，這時頭暈、疲勞就會跟著來，嚴重時更可能產生血栓，塞到腦部就變成中風，造成身體產生這樣嚴重的情況，還有一個重點就是身體沒有足夠的動能，沒有辦法推動身體的氣血，這時喝點薑茶，就可以增強身體的動能。

●帶皮生薑涼熱平衡 清除體內代謝廢物

賴睿昕中醫師建議，拿帶皮的生薑1、2片泡茶，加上300c.c.的熱水，加上少許綠茶葉，悶出1杯來飲用，1整天可以喝1到2杯，對於預防暑濕引起的腸胃病與改善血液濃稠，有很好的效果。

賴睿昕補充提到，生薑皮肉功效剛好相反，因此為保持生薑藥性作用的涼熱平衡，最好不要去皮，再加上綠茶含有兒茶素，可以有效清除體內代謝廢物。

賴睿昕說明，薑除了內服，在中醫來看也是很好的外敷處方。芒種時節濕邪容易入體，長久待在冷氣房中，容易導致氣血循環不佳，引發肩周炎。

這時可將老薑、洋蔥搗爛，用小火炒熱後，加酒再炒片刻，用紗布包住趁熱敷在疼痛處，老薑溫經通絡；蔥頭辛溫，能散寒解表，溫通陽氣；酒能夠散寒活血通經，可以止痛消腫改善間周炎，外用此方的同時，應適當加強肩部按摩和活動，可增強藥物功效。

但是也不是每個人都適合吃薑，如果吃薑過量，容易引起胃火旺，若是想要克制吃薑引起的胃火旺，可以同時選擇一些可舒清胃熱的食物，像是竹茹就是很好的搭配藥材，透過竹茹可以消除生薑引起的燥熱而不傷身體，也可緩解胃食道逆流。

【紫蘇生薑竹茹茶】

▸材料：生薑5公克，紫蘇葉3公克，竹茹3公克，水500c.c.。

▸做法：（1）生薑洗凈瀝乾水份後切絲備用。（2）取一鍋，放入水500c.c.後，再放入薑絲、紫蘇葉、竹茹煮約5分鐘。（3）湯汁過濾後即可飲用。

▸中醫小叮嚀：紫蘇藥性溫和、安胎和胃，生薑溫胃止嘔、竹茹潤燥和胃，可以有效緩解孕婦嘔吐。