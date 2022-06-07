公職給人的印象就是「鐵飯碗」，是很多人相當憧憬的工作型態，一名38歲的客運司機在網路上分享第一次考國考就順利上榜的心得，他利用午休時間讀書，每天上班10小時，下班後不管多晚，回家一定會翻筆記看，只花一年就如願考上公職，引發網友熱議直呼真的太強了。

原PO以「中年大叔如何在邊工作情況下考上公職」為題在「Dcard」發文指出，他今年38歲，高職畢業當年沒考上四技二專，重考一年後，選擇就讀軍事院校，畢業後第二年開始投入客運行業，從業至今已12年，他強調運輸業雖然高薪，月薪大概有5~7萬元，但所付出的時間、體力也相對多。

原PO說，因為這兩年台灣受到新冠肺炎疫情的影響，勞工薪水也大受影響，背負著家庭與房貸壓力，實在無法承受不穩定的收入，而且得知之前官校的同學在監所從業，自己也燃起興趣，並決定投入這項考試。

原PO分享準備考試的過程，他自己搜尋網路、透過公職筆記慢慢學，在上班的過程，因為已經習慣一連串的動作，他戴著藍牙耳機不斷重複聆聽網路的教學影片，然後當天不管多晚下班，回家一定很翻一下公職筆記，配合網路教學影片的內容加以結合，就這樣每天重複學習。他透露準備的過程真的很辛苦，上班一天開10小時以上的車，別人在午休，他必須犧牲睡眠，別人休假出遊，也必須犧牲假期準備考試。

原PO更建議準備公職時，要用「理解」的方式去學習每一個科目，千萬不要用「死背」的方法讀書，分析每個法條、每個章節、每個理論，都有它存在的意義，去理解它的內涵，題目再怎麼變化也難不倒你。舉例像是刑法概要全部都是選擇題，學習方法就是多做題目，提升判斷能力；其他專業科目則有申論題，他強調上戰場時要能臨危不亂，關鍵是一定要買申論專用紙練習，並且計時答題速度。

其他網友紛紛表示「你的意志力值得我們大家學習！ 」、「天啊好勵志，棒！佩服」、「之前有準備國考，但是都半途放棄，看了你的文章後，我很佩服你！」、「很勵志，有鼓勵到我今年也要開始準備高考了，你的意志力真的佩服！」、「這樣年輕人還考不上，真的是自己的問題居多了」。