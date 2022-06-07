俄羅斯侵略烏克蘭，引發西方國家發動制裁，許多企業接連退出俄羅斯市場，谷歌（Google）雖公開反對俄羅斯入侵烏克蘭，但他們並未停止在俄羅斯的服務，另一方面俄羅斯政府的動作也突顯谷歌的影響力，雙方處在無法前進也不能後退的僵局。

CNN報導，谷歌的軟體功能，包括搜尋、地圖、Gmail、Android系統及最重要的YouTube都可以繼續在俄羅斯使用，這種情況顯示俄羅斯的困境，俄羅斯試圖用網路將當地人民與世界隔開，但也意識到公民可能會因禁止谷歌的服務而產生強烈反彈。

此外，俄羅斯官媒的Youtube頻道，早在戰爭爆發前（被檢舉前）訂閱數就已突破百萬，谷歌早已是政府宣傳政績的重要管道。俄羅斯數位發展部部長Maksut Shadayev就明確表示，官方並不打算強制關閉Youtube，「每當我們禁止任何東西時，都應該了解不會對我們的用戶造成傷害。」

對谷歌而言，繼續提供俄羅斯人民相關服務有其商業戰略和道德動機，有專家認為，谷歌的各種服務已經獲得巨大的市佔率，他們可能希望能一直保持這種領先地位，並期待戰爭與制裁早日落幕。

另一派的意見則是認為，谷歌繼續維持在俄羅斯的服務，是基於道德考量，「讓訊息流向俄羅斯內部擁有不同意見的人，同時對希望從官方媒體以外的來源獲得訊息的民眾而言，谷歌非常重要。」

儘管如此，俄羅斯雖未驅離谷歌，但還是透過法律手段施壓，上週官方才對谷歌提起訴訟，指控其沒有將俄羅斯用戶的數據儲存在境內，幾周前，谷歌的俄羅斯子公司申請破產，並在政府控制谷歌在該國的銀行帳戶後，暫停大部分商業營運。

值得一提的是，俄羅斯對YouTube的寬容已擴展到整個谷歌集團，反觀臉書母公司Meta旗下的Facebook和 Instagram卻是最先被封鎖的平台。不過通訊軟體WhatsApp仍可以在俄羅斯營運，俄羅斯政府表示，它是一種私人通訊服務，而不是社群網絡，因此可以豁免。