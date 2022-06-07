日本島根縣知事丸山達也，在6月2日通過了島根核電廠2號機的再啟用許可，成為從福島核災以來，首次再有沸水式反應爐(BWR)的重啟案例。丸山在縣議會上說「核能在日本的能源政策中，發揮了關鍵的作用，我認為既然重啟核電是不可避免的，那就應該重啟；相對的如果刻意不重啟反應爐，對當地經濟將有巨大的不良影響。」

世界核能新聞報導，日本核能監管局 (NRA)在2013年7月公佈了修訂後核電廠安全規定，所有的反應爐都必須符合新安全標準。這些規定特別要求核電廠能夠應對各種自然災難，並製定新措施來減輕遇到嚴重事故時的後續影響。例如出現超過設計基準事件，造成的反應爐芯損壞時，該如何應變以降低後續問題。

負責營運島根核電廠的中國電力公司(中国電力株式会社)，於2013年 12 月向 NRA 申請檢查，以驗證島根2號機所補強與修正的措施，是否符合新的安全標準。

中國電力公司為島根核電廠建造了一堵15公尺高的海堤，以保護電廠免受海嘯的影響，並且附亢的3座火山潛在噴發，也做好了因應準備。目前電廠在2023年2月下旬前，可以完成島根2號的抗震加固工程。

2021年6月，NRA 通過了島根2號機的補強工程與新規安全標準。在經過評議期和其他程序後，去年9月正式通過，交由地方政府審議，也就是島根縣議會與政府。

值得注意的是，島根2號機是1989年運轉的沸水式反應爐(BWR)，也就是原理與與發生事故的福島第1核電廠相同類型。在此之前日本所重啟的9座反應爐，全部都是壓水式(PWR)的，顯然在頗長一段時間，受核災影響，日本各界對於BWR反應爐仍有不放心。因此島根2號機的重啟，是非常有里程碑意義的決定，也可以為之後的BWR反應爐重啟工作，立下重要的前例。

顯然電力公司與各地方都做足了協調工作，今年2月，電廠所在的松江市，同意該電廠重啟。之後距離電廠30公里範圍內的出雲市、安木市和雲南市，也同意重啟。島根縣議會已經決定了批准重啟的政策，丸山知事的批准，是島根2號機重啟工作的最後一關。

島根核電廠有3座反應爐，1號機是460 百萬瓦功率的沸水反應爐，於1974年 3 月開始商業運轉，目前走入退役程序；通過重啟的2號機是820百萬瓦功率的沸水反應爐，於1989年10月商轉；3號機是2012年完成的進步型沸水反應爐(ABWR)，其功率高達1373百萬瓦，與台電的核4廠(龍門電廠)反應機組幾乎相同。遺憾的是，受到福島核災影響，島根3號機這座最先進、最強力的反應爐，其命運與核四相同，都處在封存狀態不能運轉。