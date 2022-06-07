《美麗島電子報》董事長、資深媒體人 吳子嘉。(圖/本報資料照)

衛福部長陳時中日前指出，確診過世者只規定24小時內通報，沒說要火化一事，引起民怨。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，陳時中在玩文字遊戲，目的是在甩鍋！

衛福部長陳時中日前指出，確診過世者只規定24小時內通報，沒說要火化；更在中正紀念堂兒童疫苗接種站視察時再度強調，法律的規定，第五類傳染病，肺炎的話24小時內通報，盡速火化，如果要深埋要報地方主管機關允許。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬6日表示，不是指揮中心不盡人情，很多家屬因誤解造成儀式、道別的遺憾，「我們也覺得很不捨！很不捨！」大家這段時間內為了防治肺炎，所採取的不必要措施，業者與地方政府比中央還要嚴格。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉6日在《關鍵時刻》節目中認為，陳時中在玩文字遊戲，所以現在大炸鍋，孝子賢孫現在慘了，過去還有發生在雨中距離幾百公尺跪送大體，這種事情已經兩年了。現在才說沒有24小時火化的規定，這時生者對往者要怎交代？沒辦法交代，現在變成很複雜的糾紛，造成大炸鍋，原因就是陳時中在甩鍋。

吳子嘉直言，民進黨立委鄭運鵬也認為這件事情不盡人情，但把責任甩給地方政府，但老百姓能不能接受？這件事情持續2年，走的人有老有少也有小孩，生者痛苦的表情歷歷在目，大雨天看到大體從醫院移出不能靠近，淒風苦雨的場面不斷出現，兩年後告訴大家「誤會一場」！

為何陳時中、鄭運鵬有出面否認？吳子嘉強調，因為這是錯誤、不近人情的事情，造成人世間的憾事，陳時中最主要就是「甩鍋」！