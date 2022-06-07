烏克蘭抵抗俄國侵略的戰爭中，台灣對烏克蘭的支持和援助獲得回應。英國「每日電訊報」（The Telegraph）駐台記者史密斯5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場一面牆近日掛上數十國國旗，其中包括中華民國國旗。

史密斯（Nicola Smith）推文寫道，這是她在基輔市區的第一印象。在照片中出現中華民國、美國、日本、英國、加拿大、澳洲、義大利等國的國旗，看起來並沒有中國的五星旗。

在這些近日掛上的國旗下方有標語寫著「世界各國，我們需要你們的軍事裝備與人員，拜託。」

有網友看到後留言說「哇，我看到台灣國旗！」另有人歡迎史密斯來到基輔，並提醒她要注意安全。

烏克蘭國會4月18日曾透過社群平台Telegram發文，感謝自俄羅斯2月底入侵以來全世界對烏克蘭的支持，其中包括台灣。

外交部長吳釗燮4月22日則與基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話，宣布轉贈台灣人民募捐的300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。

此外，吳釗燮5月31日也和烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長切列霍夫（Ihor Terekhov）通話，代表台灣宣布捐贈200萬美元，另提供烏東與烏南戰區4個市政府各50萬美元。這次捐贈的400萬美元，將作為重建學校與民生基礎建設之用。切列霍夫感謝台灣善心，盛讚「患難見真情」，並許諾會在戰局趨緩後訪問台灣。（譯者：徐崇哲）1110607