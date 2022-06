全球首富馬斯克最近宣佈特斯拉要裁員10%,再次引起媒體、華爾街與網民熱烈討論。各種不同的人根據自己的理解揣摩馬斯克放話的動機,從全球經濟景氣榮枯、中國崛起牽動國際形勢、產業趨勢演變等等,各有不同解讀,而一般的上班族則關切連特斯拉這麼成功的企業都要裁員,對勞工而言該如何應對愈來愈嚴苛的就業環境。這些現象都顯示,有愈來愈多的人對於未來更多的不確定性感到極度焦慮。

馬斯克引爆這場全球性的焦慮是在6月1日由媒體傳出,消息人士稱馬斯克在前一天發出電郵要求員工「回到辦公室上班」,他甚至威脅員工「每週至少在辦公室待40個小時,如果你不出現,我們會認為你已經辭職了。」隔天馬斯克再發一封電郵,聲稱「對經濟有一種非常糟糕的感覺」,特斯拉需要裁員10%。

馬斯克對經濟有不祥預感,預告特斯拉裁員10%,公司股價應聲大跌。

特斯拉裁員立即引起股價跌,做為全球最成功的新崛起汽車製造業者而言,裁員是讓外界難以想像的,畢竟近5年來特斯拉從不到2萬人一直增長將近10萬人,員工數成長了5倍之多,今年首季銷售了31萬輛汽車,在這種狀況下裁員一定是發生了什麼事。華爾街的大佬們─摩根大通、富國銀行、高盛的高層人物─認為,馬斯克曾表示經濟衰退已經到來,可能持續一年至一年半,看他裁員的動作像是要準備度過危機,應該是玩真的。

在裁員的聲明之前,有些感覺敏銳的人已從馬斯克先前的談話中嗅出不尋常的氣氛。5月11日馬斯克在《金融時報》的座談會上盛讚中國人有很多有才華的人,「他們到淩晨3點都還在工作,甚至不離開工廠」,而美國人是盡量不去公司上班。幾天之後他又說,中國未來的經濟規模是美國的2至3倍,接著後還在微博上發文,聲稱中國在再生能源發電和電動汽車領域已處於世界的領先地位。

矽谷投資家拉博伊斯曾在推特上說,馬斯克有一次在SpaceX時注意到一群實習生在排隊買咖啡與閒晃,竟打算把所有實習生全數解雇。圖為馬斯克前往訪問美國NASA。(圖/路透)

這些線索很容易讓人覺得馬斯克有危機感,他真的急了。不過,這並不是特斯拉第一次裁員。2019年5月特斯拉就曾進行過裁員,規模為9%;2020年3月特斯拉內華達州電池工廠的裁員更高達75%。他自己是個工作狂,從多次的談話中也能瞭解他對員工也有同樣的要求。貝倫資本的創始人隆納・貝倫(Ronald Baron)曾透露,馬斯克每天只睡5個小時,工作時間長達19小時。馬斯克前女友也說他經常睡在特斯拉工廠裡,或為了監工而住廠區帳蓬。矽谷投資家拉博伊斯(Keith Rabois)曾在推特上說,馬斯克有一次在SpaceX時注意到一群實習生在排隊買咖啡與閒晃,他立即要求安裝監控攝像頭並威脅道:如果再有這種情況就把所有實習生全部解雇。

熟悉馬斯克的人都認為他是個工作狂,他的前女友說他經常睡在工廠裡,或為了監工而住廠區帳蓬。(圖/路透)

外界流傳一句馬斯克的名言:「改變世界不是靠一周工作40小時可以實現的」(”Nobody ever changed the world on 40 hours a week.”),他旗下企業的加班文化是網上極為熱門的話題,有SpaceX員工在網上發文聲稱,他與同事一周7天、每天工作12小時以上,這種情況很正常。一位特斯拉的高管描述馬斯克與員工的關係是「虐待和被虐待的關係」,當員工抱怨周末工作會沒有時間陪伴家人,馬斯克會回答:「等公司破產了,你就有很多時間陪伴家人」,或在電郵中斥責:「我們正在改變與創造歷史,如果你不打算全力以赴,那就滾蛋吧!」

馬斯克前助理瑪莉.布朗在電視上談及向馬斯克要求加薪以及最後被解雇的過程。(圖/Youtube截圖)

《紐約時報》專欄作家凡斯(Ashlee Vance)曾寫過馬斯克的一段軼事:跟著馬斯克工作12年的助理瑪莉.布朗(Mary Beth Brown)提出加薪要求,馬斯克要她先休假2周,以此體會一下這位助理的重要性。2周後馬斯克發現自己並不是非常需要她,於是就把她解雇了。馬斯克後來在推特反駁這個說法,他強調「有發給助理1年的薪水和股票作為補償」。

馬斯克唱衰美國經濟讓拜登總統極為不悅,拜登告訴他福特汽車將擴大投資,同時消遣馬斯克如果要登陸月球會需要很多好運才行。圖為拜登訪問福特汽車。(圖/美聯社)

不少員工離職後跟特斯拉打加班官司,光是去年特斯拉就被法庭判處支付前員工達1.37億美元的加班補償金。有離職員工說,「這是一家讓人覺得很有前途的公司,但是員工根本沒有未來可言」。很多大陸的分析人士認為,在上海設廠後,馬斯克經常稱讚中國,他自己也愈來愈像中國資本家,真的有中國老闆的風範了。不過媒體發現,即便馬斯克準備裁員,上海特斯拉還是大量地召募工程師、顧問等職缺,這些混亂的訊息與相互矛盾的現象不只讓特斯拉員工與求職者感到困惑,投資者亦覺悲觀,今年以來特斯拉的股價已下跌超過1/3。美國總統拜登對馬斯克唱衰美國經濟不以為然,也反過來消遣他說:「你們登陸月球將會需要很大量的好運氣呀!」