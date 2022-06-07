由劉亦菲、陳曉領銜主演的人氣古裝劇《夢華錄》2日起開播，播放僅4日即創造全球超過5億播放量，衝上WeTV熱播榜第1名，在豆瓣也獲得8.8分高分好評，是2022年評分最高分的陸劇，劉亦菲和陳曉也因高顏值、演技雙雙在線，被封為古裝偶像劇的「神仙CP」。有趣的是，兩人分別在2006年和2014年飾演《神雕俠侶》的小龍女和楊過，此次合作也讓網友笑稱是「圓夢了」。而陳曉在劇中既深情又甜而不膩的眼神戲，加上官方釋出火熱的吻戲預告，各種開撩讓大量網友淪陷「顧大人的魅力」，直喊：「羨慕陳妍希！」

時隔16年再次出演電視劇的劉亦菲，在《夢華錄》中飾演錢塘小茶坊的掌櫃趙盼兒，雖出身賤籍，但有勇有謀、獨立堅強的她一步步迎難而上，改變了自己的命運。出道至今，劉亦菲在大、小螢幕挑戰過許多不同類型的角色，被問及哪個最像她本人時，她自認每個角色都是自己的升級版，而此次「趙盼兒」身上有各種複雜的情緒和情感，時常帶給她全新的體悟和反思，因此非常喜歡這個角色。而拍戲過程中，一場和渣男對簿公堂的戲，劉亦菲為求畫面完美，反覆下跪了13次，甚至拍完後雙膝發軟，敬業的表現也讓導演和對戲演員對她讚譽有加。

飾演男主角顧千帆的陳曉，戲裡任職皇城司探事司指揮使，武功高強且冷酷無情，有著「活閻羅」的外號，戲外陳曉表示演出這角色最大的挑戰就是武打戲！其中一場跳水救人的戲，除了長時間在水下拍攝消耗大量體力，更反覆做了15次幾乎90度朝下的跳水動作，回想25歲時拍攝打戲的游刃有餘，現年34歲的他，笑說自己變保守了，不只偶爾會打到自己，在吊鋼絲時還會有點擔心。

雖然打戲變得保守，擅長眼神戲的他依舊發揮了超強實力，多場陳曉和劉亦菲的對戲火花濃烈，深情的眼神也讓許多網友淪陷「顧大人」的魅力，紛紛表示「融化了」、「這個眼神開車，有毒」、「陳曉的眼神，看狗都深情」。

《夢華錄》改編自關漢卿的《趙盼兒風月救風塵》，講述女子趙盼兒（劉亦菲 飾）、孫三娘（柳岩 飾）、宋引章（林允 飾）三人，分別遭遇未婚夫悔婚、被丈夫送休妻、被騙婚詐財等悲慘經歷，惺惺相惜的同時，決定攜手勇闖東京，靠自己的本事闖出一片天，而趙盼兒和顧千帆（陳曉 飾）在經歷多次互救、互相幫助之下，這對歡喜冤家也漸漸被彼此吸引、產生情愫。