2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC就在今日（7日）台灣時間凌晨1點舉行，一連公布了多項軟體更新以外，更是不意外地帶來了全新的M2晶片，主打「高效能、低功耗」，更宣布將同時推出搭載全新M2的MacBook Air及新版13吋MacBook Pro，把蘋果的筆電陣容更提升一大步，而且MacBook Air還有全新的午夜色及星光色，加上MagSafe充電埠回歸，不再怕一拉扯到充電線，MacBook Air就會掉落的危機，再配上兩個Thunderbolt埠及3.5mm耳機孔，相信將大大提升了果粉換新機意願。

2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC帶來了全新的M2晶片，主打「高效能、低功耗」。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的M2晶片，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的M2晶片，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的M2晶片。（翻攝直播畫面）

全新的M2晶片此次同樣主打「高效能、低功耗」，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%，更可支援最高達 24GB的快速統一記憶體，記憶體頻寬比M1多了50%達100GB/s，能夠處理更複雜的工作，同時更將最新自訂技術帶到Mac上，可支援8K H.264和HEVC影片、ProRes影片引擎能播放多道4K和8K影片等。

2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC推出了搭載全新M2的MacBook Air，搭載了該強大的M2晶片，卻主打更纖薄的設計，僅11.3mm厚、2.7磅重，採耐用的全鋁金屬一體成型機身。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的MacBook Air帶來了MagSafe充電埠回歸，再配上兩個Thunderbolt埠及3.5mm耳機孔，使用上更方便。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的MacBook Air擁有更大的13.6 吋Liquid Retina顯示器，與之前推出的MacBook Pro一樣採瀏海設計，讓螢幕更寬廣。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的MacBook Air搭載全新的1080p FaceTime HD相機，帶來雙倍解析度和更佳的低光源表現。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的MacBook Air搭載全新的1080p FaceTime HD相機，加上M2先進影像處理器優異的處理能力，視訊時就更清晰。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的MacBook Air。（翻攝直播畫面）

而全新的MacBook Air此次就搭載了該強大的M2晶片，卻主打更纖薄的設計，僅11.3mm厚、2.7磅重，採耐用的全鋁金屬一體成型機身，還擁有更大的13.6 吋Liquid Retina顯示器，與之前推出的MacBook Pro一樣採瀏海設計，讓螢幕更寬廣，搭配四揚聲器音響系統，杜比全景聲還支援「空間音訊」讓聆聽體驗更立體，而鏡頭部分則搭載全新的1080p FaceTime HD相機，帶來雙倍解析度和更佳的低光源表現，加上M2先進影像處理器優異的處理能力，視訊時就更清晰，電池續航力最長可達18小時，同時還全新提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，可同時為兩台裝置充電，MacBook Air也首次支援快充，只要選購67W USB-C電源轉接器，即能在短短30分鐘充飽50%的電。

蘋果同步推出全新的macOS Ventura，支援全新的「幕前調度Stage Manager」功能，能專注於眼前的工作並置中，其他視窗更可組合或直接放在旁邊，預計秋季透過免額外付費的軟體更新提供。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新新版13吋MacBook Pro，搭載M2晶片，玩大量繪圖處理遊戲時，速度也比前一代13 吋MacBook Pro快近40%；對尚未升級至採用Apple晶片產品的顧客而言，速度最高將可快達3.3倍之高。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新新版13吋MacBook Pro。（翻攝直播畫面）

至於全新13吋的MacBook Pro，也同樣搭載了M2，媒體引擎支援ProRes編碼和解碼，使用者能播放高達11道4K影片和最多達2道8K ProRes影片等升級功能，配備主動式散熱系統，電池續航力最長可達20小時，其他硬體上則沒有太大改變。

蘋果同步宣布推出「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，預計將於今年稍晚登場，台灣目前未有開賣消息。（翻攝直播畫面）

蘋果推出「接續互通相機」，不僅能提供「人物居中」功能，更支援「人像」模式，以及在背景較暗時，巧妙提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果。（翻攝直播畫面）

蘋果推出「接續互通相機」，能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角。（翻攝直播畫面）

不過蘋果也同步宣布推出「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，只要裝上電腦上，Mac 即可自動辨識並使用附近的iPhone相機，不僅能提供「人物居中」功能，更支援「人像」模式，以及在背景較暗時，巧妙提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果，還能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角，特別適合製作 DIY影片、在FaceTime通話裡呈現素描創作等場景。

蘋果全新搭載M2的MacBook Air，共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色 4色，定價3萬7900元起，教育優惠價為3萬4900萬起，目前台灣開賣時間未定。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新搭載M2的新版13吋MacBook Pro，共推出銀色、太空灰色 2色，定價3萬9900元起，教育優惠價為3萬6900萬起，目前台灣開賣時間未定。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，可同時為兩台裝置充電，定價1690元。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的MacBook Air也首次支援快充，只要選購67W USB-C電源轉接器，即能在短短30分鐘充飽50%的電，定價1690元。（蘋果提供）

全新搭載M2的MacBook Air，共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色 4色，定價3萬7900元起，教育優惠價為3萬4900萬起，而升級13吋的MacBook Pro機型，共推出銀色、太空灰色 2色，定價3萬9900元起，教育優惠價為3萬6900萬起，預計今年稍晚登台開賣。另外全新的30W USB-C電源轉接器，定價1090元，35W雙 USB-C埠小型電源轉接器則為1690元，35W雙USB-C埠電源轉接器同樣為1690元，並適用全球旅行轉接器套件，990元；67W USB-C 電源轉接器，定價1690元。