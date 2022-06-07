2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC就在今日（7日）台灣時間凌晨1點舉行，一連公布了多項軟體更新以外，更是不意外地帶來了全新的M2晶片，主打「高效能、低功耗」，更宣布將同時推出搭載全新M2的MacBook Air及新版13吋MacBook Pro，把蘋果的筆電陣容更提升一大步，而且MacBook Air還有全新的午夜色及星光色，加上MagSafe充電埠回歸，不再怕一拉扯到充電線，MacBook Air就會掉落的危機，再配上兩個Thunderbolt埠及3.5mm耳機孔，相信將大大提升了果粉換新機意願。

2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC帶來了全新的M2晶片，主打「高效能、低功耗」。（翻攝直播畫面）
2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC帶來了全新的M2晶片，主打「高效能、低功耗」。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的M2晶片，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的M2晶片，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的M2晶片，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的M2晶片，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的M2晶片。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的M2晶片。（翻攝直播畫面）

全新的M2晶片此次同樣主打「高效能、低功耗」，運用了第二代5奈米製程技術，與上一代M1相比，CPU速度提升18%、GPU效能提升最高達35%，神經網路引擎則快達40%，更可支援最高達 24GB的快速統一記憶體，記憶體頻寬比M1多了50%達100GB/s，能夠處理更複雜的工作，同時更將最新自訂技術帶到Mac上，可支援8K H.264和HEVC影片、ProRes影片引擎能播放多道4K和8K影片等。

2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC推出了搭載全新M2的MacBook Air，搭載了該強大的M2晶片，卻主打更纖薄的設計，僅11.3mm厚、2.7磅重，採耐用的全鋁金屬一體成型機身。（翻攝直播畫面）
2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC推出了搭載全新M2的MacBook Air，搭載了該強大的M2晶片，卻主打更纖薄的設計，僅11.3mm厚、2.7磅重，採耐用的全鋁金屬一體成型機身。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air帶來了MagSafe充電埠回歸，再配上兩個Thunderbolt埠及3.5mm耳機孔，使用上更方便。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air帶來了MagSafe充電埠回歸，再配上兩個Thunderbolt埠及3.5mm耳機孔，使用上更方便。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air擁有更大的13.6 吋Liquid Retina顯示器，與之前推出的MacBook Pro一樣採瀏海設計，讓螢幕更寬廣。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air擁有更大的13.6 吋Liquid Retina顯示器，與之前推出的MacBook Pro一樣採瀏海設計，讓螢幕更寬廣。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air搭載全新的1080p FaceTime HD相機，帶來雙倍解析度和更佳的低光源表現。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air搭載全新的1080p FaceTime HD相機，帶來雙倍解析度和更佳的低光源表現。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air搭載全新的1080p FaceTime HD相機，加上M2先進影像處理器優異的處理能力，視訊時就更清晰。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air搭載全新的1080p FaceTime HD相機，加上M2先進影像處理器優異的處理能力，視訊時就更清晰。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air。（翻攝直播畫面）

而全新的MacBook Air此次就搭載了該強大的M2晶片，卻主打更纖薄的設計，僅11.3mm厚、2.7磅重，採耐用的全鋁金屬一體成型機身，還擁有更大的13.6 吋Liquid Retina顯示器，與之前推出的MacBook Pro一樣採瀏海設計，讓螢幕更寬廣，搭配四揚聲器音響系統，杜比全景聲還支援「空間音訊」讓聆聽體驗更立體，而鏡頭部分則搭載全新的1080p FaceTime HD相機，帶來雙倍解析度和更佳的低光源表現，加上M2先進影像處理器優異的處理能力，視訊時就更清晰，電池續航力最長可達18小時，同時還全新提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，可同時為兩台裝置充電，MacBook Air也首次支援快充，只要選購67W USB-C電源轉接器，即能在短短30分鐘充飽50%的電。

蘋果同步推出全新的macOS Ventura，支援全新的「幕前調度Stage Manager」功能，能專注於眼前的工作並置中，其他視窗更可組合或直接放在旁邊，預計秋季透過免額外付費的軟體更新提供。（翻攝直播畫面）
蘋果同步推出全新的macOS Ventura，支援全新的「幕前調度Stage Manager」功能，能專注於眼前的工作並置中，其他視窗更可組合或直接放在旁邊，預計秋季透過免額外付費的軟體更新提供。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新新版13吋MacBook Pro，搭載M2晶片，玩大量繪圖處理遊戲時，速度也比前一代13 吋MacBook Pro快近40%；對尚未升級至採用Apple晶片產品的顧客而言，速度最高將可快達3.3倍之高。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新新版13吋MacBook Pro，搭載M2晶片，玩大量繪圖處理遊戲時，速度也比前一代13 吋MacBook Pro快近40%；對尚未升級至採用Apple晶片產品的顧客而言，速度最高將可快達3.3倍之高。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新新版13吋MacBook Pro。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新新版13吋MacBook Pro。（翻攝直播畫面）

至於全新13吋的MacBook Pro，也同樣搭載了M2，媒體引擎支援ProRes編碼和解碼，使用者能播放高達11道4K影片和最多達2道8K ProRes影片等升級功能，配備主動式散熱系統，電池續航力最長可達20小時，其他硬體上則沒有太大改變。

蘋果同步宣布推出「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，預計將於今年稍晚登場，台灣目前未有開賣消息。（翻攝直播畫面）
蘋果同步宣布推出「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，預計將於今年稍晚登場，台灣目前未有開賣消息。（翻攝直播畫面）
蘋果推出「接續互通相機」，不僅能提供「人物居中」功能，更支援「人像」模式，以及在背景較暗時，巧妙提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果。（翻攝直播畫面）
蘋果推出「接續互通相機」，不僅能提供「人物居中」功能，更支援「人像」模式，以及在背景較暗時，巧妙提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果。（翻攝直播畫面）
蘋果推出「接續互通相機」，能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角。（翻攝直播畫面）
蘋果推出「接續互通相機」，能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角。（翻攝直播畫面）

不過蘋果也同步宣布推出「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，只要裝上電腦上，Mac 即可自動辨識並使用附近的iPhone相機，不僅能提供「人物居中」功能，更支援「人像」模式，以及在背景較暗時，巧妙提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果，還能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角，特別適合製作 DIY影片、在FaceTime通話裡呈現素描創作等場景。

蘋果全新搭載M2的MacBook Air，共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色 4色，定價3萬7900元起，教育優惠價為3萬4900萬起，目前台灣開賣時間未定。（翻攝直播畫面）
蘋果全新搭載M2的MacBook Air，共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色 4色，定價3萬7900元起，教育優惠價為3萬4900萬起，目前台灣開賣時間未定。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新搭載M2的新版13吋MacBook Pro，共推出銀色、太空灰色 2色，定價3萬9900元起，教育優惠價為3萬6900萬起，目前台灣開賣時間未定。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新搭載M2的新版13吋MacBook Pro，共推出銀色、太空灰色 2色，定價3萬9900元起，教育優惠價為3萬6900萬起，目前台灣開賣時間未定。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，可同時為兩台裝置充電，定價1690元。（翻攝直播畫面）
蘋果推出全新提供多種充電選擇，包括全新35W雙USB-C埠小型電源轉接器，可同時為兩台裝置充電，定價1690元。（翻攝直播畫面）
蘋果全新的MacBook Air也首次支援快充，只要選購67W USB-C電源轉接器，即能在短短30分鐘充飽50%的電，定價1690元。（蘋果提供）
蘋果全新的MacBook Air也首次支援快充，只要選購67W USB-C電源轉接器，即能在短短30分鐘充飽50%的電，定價1690元。（蘋果提供）

全新搭載M2的MacBook Air，共推出銀色、星光色、太空灰色和午夜色 4色，定價3萬7900元起，教育優惠價為3萬4900萬起，而升級13吋的MacBook Pro機型，共推出銀色、太空灰色 2色，定價3萬9900元起，教育優惠價為3萬6900萬起，預計今年稍晚登台開賣。另外全新的30W USB-C電源轉接器，定價1090元，35W雙 USB-C埠小型電源轉接器則為1690元，35W雙USB-C埠電源轉接器同樣為1690元，並適用全球旅行轉接器套件，990元；67W USB-C 電源轉接器，定價1690元。

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