受梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

受梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部豪雨發生，今(7)日西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。中央氣象局今天（7日）清晨6時4分對台南市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至7時，請慎防劇烈降雨、雷擊以及低能見度，氣象局也對西半部16縣市發布「大雨特報」。

氣象局今7日清晨6時4分對台南市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至7時，請慎防劇烈降雨、雷擊以及低能見度，氣象局也對西半部16縣市發布「大雨特報」。

今、明兩天鋒面影響，北部及東北部天氣稍轉涼，台灣西半部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖亦有短暫陣雨；今日蘭嶼、綠島易有較強陣風。

新化區、新市區、山上區、玉井區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部豪雨發生，今日西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。