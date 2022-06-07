今日（7日）凌晨1點舉行的2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC，除了萬眾矚目的全新M2晶片登場，推出新系列的MacBook Air及新版13吋MacBook Pro以外，同步也帶來了iPhone的iOS、Apple Watch的watchOS、iPad的iPadOS及電腦系統macOS的一系列軟體更新，均是更強調個人化的升級，當中就數全新iPhone的iOS 16更新功能最讓消費者期待，因為一直以來不能自訂的鎖定畫面，終於迎來個人化的升級。

蘋果全新的iOS 16更新後，鎖定畫面終於可以讓使用者自定外觀和運作方式。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iOS 16更新後，能選擇個人的照片，也能選擇不同主題作為鎖定畫面。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iOS 16更新後，只要長按、左右滑動即能自行選擇鎖定螢幕的細節，像時間日期的字體、時間等，還能加上行事曆事件、天氣等小工具。（蘋果提供）

蘋果全新的iOS 16更新後，只要長按、左右滑動即能自行選擇鎖定螢幕的細節，像時間日期的字體、時間等，還能加上行事曆事件、天氣等小工具。（蘋果提供）

全新的iOS 16此次最大的更新，可是鎖定畫面終於可以讓使用者自定外觀和運作方式，包括能使用新的多層次效果，將照片主題呈現在鎖定畫面上時間的前方，只要長按、左右滑動即能自行選擇鎖定螢幕的細節，像時間日期的字體、時間等，還能加上行事曆事件、天氣等小工具，更方便使用者免解鎖就能看到資訊，同時還有全新的「即時動態」，讓使用者可直接從鎖定畫面上，即時掌握進行中的事項，像體育比賽的分數、健身訓練的時間、Uber或餐點外送進程等都一目瞭然。

蘋果全新的iOS 16更新後，為了讓使用者也能更完整地享受鎖定畫面的圖片，訊息通知也改成在下方跳出。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iOS 16更新後，還有全新的「即時動態」，讓使用者可直接從鎖定畫面上，即時掌握進行中的事項，像體育比賽的分數、健身訓練的時間、Uber或餐點外送進程等都一目瞭然。（翻攝直播畫面）

而為了讓使用者也能更完整地享受鎖定畫面的圖片，訊息通知也改成在下方跳出，同時「專注模式」也迎來升級，能與全新的鎖定畫面連結，只要滑到相應的鎖定畫面，使用者即可輕鬆開啟該設定的「專注模式」，在過濾條件下，行事曆、郵件、訊息和Safari等APP，也將只會顯示與使用者專注活動相關的內容。

蘋果全新的iOS 16中「原況文字」與「圖像查詢」也強化成能在影片中選取文字，或直接在照片中作快速轉換匯率、翻譯文字等功能。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iOS 16中「原況文字」與「圖像查詢」也強化成能在影片中選取文字，或直接在照片中作快速轉換匯率、翻譯文字等功能。（翻攝直播畫面）

另外全新的iOS 16也為了讓家庭更方便分享照片，因此全新提供了一個獨立的「iCloud 共享的圖庫」，讓最多6位使用者分享、編輯照片，每位使用者可以選擇從自己的圖庫中共享現有的照片，也可以透過「相機」 中新的開關快捷鍵設置，選擇將照片自動傳送到「共享的圖庫」中，假如家族出遊，更能因大家在共同位置而簡單上傳至相簿。另外「訊息」功能也有了三大更新，包括可編輯、回收訊息，也能標籤成未讀，「同播共享」功能也能在「訊息」上使用，讓使用者能簡單分享資料或照片，甚至共享播放電影或歌曲，同步「郵件」也推出了回收功能。

蘋果全新的iOS 16。（翻攝直播畫面）

還有平常習慣以聽寫方式打字的使用者，在iOS 16中也升級成當說話時鍵盤也會同步跳出，「原況文字」與「圖像查詢」也強化成能在影片中選取文字，或直接在照片中作快速轉換匯率、翻譯文字等功能。在地圖上也將推出多停靠站路線規劃功能，讓使用者可以事先規劃多達15個停靠站，並在準備出發時自動將路線從 Mac 同步到 iPhone 上，在「錢包」中也新增可為需要身分與年齡驗證的 APP，利用「錢包」中的證件作為證明等，預計公開測試版則將於下個月在 beta.apple.com 提供給 iOS 使用者下載更新。

2022年蘋果上半年的開發者大會WWDC帶來了全新的watchOS 9。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的watchOS 9推出了可展現陽曆與陰曆關係的「陰曆」錶面。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的watchOS 9在「體能訓練」中更推出「自訂體能訓練」，能建立包含體能訓練和休息階段的訓練課表，使用者可添加配速、功率、心率、步頻等新提示，在訓練期間獲得指引。（翻攝直播畫面）

至於Apple Watch就有watchOS 9的更新，除了推出像可展現陽曆與陰曆關係的「陰曆」錶面以外，還有與藝術家 Joi Fulton 合力創作獨一無二的動態「遊戲時間」、經典且可自訂的「大都會」、完全重製的原創錶面「天文」4款，而「組合」、「精簡組合」、「大字體」錶面，更可以編輯背景顏色，還有「專注模式」時就會自動出現的相應的Apple Watch錶面等，另外在「體能訓練」中更推出「自訂體能訓練」，能建立包含體能訓練和休息階段的訓練課表，使用者可添加配速、功率、心率、步頻等新提示，在訓練期間獲得指引。

蘋果全新的watchOS 9首創的「心房顫動記錄」功能，被診斷出心房顫動的使用者，可開啟由美國食品藥物管理局許可的「心房顫動記錄」功能，並取得心率處於心房顫動的頻率估算等重要資訊。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的watchOS 9加入了「用藥」功能，能管理和追蹤服用的藥物、維他命和保健食品，建立藥物清單、設定排程和提醒通知，並查看他們的藥物資訊。（蘋果提供）

蘋果全新的watchOS 9。（翻攝直播畫面）

還有全新首創的「心房顫動記錄」功能，被診斷出心房顫動的使用者，可開啟由美國食品藥物管理局許可的「心房顫動記錄」功能，並取得心率處於心房顫動的頻率估算等重要資訊，對自身狀況有更深入的了解，還會收到每週通知，告訴他們心臟顫動的頻率，並可透過「健康」APP查看詳細記錄，了解生活中如睡眠狀況、酒精攝取量和運動，可能影響心臟顫動的生活型態因素，同時更加入「用藥」功能，能管理和追蹤服用的藥物、維他命和保健食品，建立藥物清單、設定排程和提醒通知，並查看他們的藥物資訊，不過目前台灣會否上架功能仍然未知。