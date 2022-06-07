綜藝天王吳宗憲（憲哥）端午節連假3天，天天報到台北市西門町，在位於捷運六號出口的市集攤位上，賣唱推銷他經營有成的吸塵器與伴唱藍牙喇叭等商品，還帶著兒子鹿希派一起，假日工作兼親子互動，一舉兩得。

6月5日下午，時報周刊CTWAMT就直擊，正當吳宗憲帶來自己的金曲得獎之作〈真心換絕情〉，接著讓兒子鹿希派接唱時，卻發生連接音樂的手機故障，音樂直接跳到尾奏，但鹿希派仍臨危不亂地將歌曲唱完，對此突發狀況，憲哥立刻跳出來救場，力推他的商品絕對好用，更對著滿場觀眾幽默表示：「給你們一個機會、就是給鹿希派一個機會。」提攜愛兒不遺餘力。

鹿希派陪著吳宗憲一同演出推銷商品，還在社群發文表示「特忙」。（圖／截自鹿希派IG）

5日下午3點45分，憲哥帶著兒子鹿希派與自家新人Miusa，3人就用著他的「卡拉轟天雷」高歌起來，果真一下子就吸引了滿滿人潮圍觀，而原本坐在帳篷內欣賞他們唱歌的蘿莉塔，突然被憲哥點名要一起合唱〈真心換絕情〉，但她才一開口準備要唱歌，就被憲哥搞笑重提，「妳長的很像幹譙龍」，立即引發全場爆笑，雖然蘿莉塔唱歌拖拍又落詞，但憲哥仍一直猛誇她是自己最疼愛的藝人之一，最後卻又虧她說：「這邊唱最爛的也不會輸給妳。」蘿莉塔想了一下才回過神，氣急敗壞地說：「那我就是唱最爛呀！」

天王現身西門町引起轟動，圍觀民眾搶著要跟吳宗憲合影。（圖／本刊娛樂組）

活動中憲哥順勢介紹音樂科班出身、畢業於美國伯克利音樂大學的兒子，「鹿希派小時候有個叔叔來家裡彈鋼琴，那個叔叔就是周杰倫。」藉機開了周天王的玩笑，讓一旁的鹿希派連忙接話：「呃…不要講這個啦！」還說為了兒子在美國唸書，家中還買了一台價值12萬美金的鋼琴，未料鹿希派回說：「那台鋼琴不是買給我的，是買給姊姊的。」憲哥也秒回：「對耶！」父子一來一往答嘴鼓，非常有趣。

吳宗憲邀請不少藝人替他的商品一同站台，但與兒子同台演出卻是悄悄放在媒體採訪結束後的時段。（圖／本刊攝影組）

其實在前一日父子同台，老爸憲哥就使盡搞笑之能事，猛往鹿希派的痛點挖，先是那壺不開提那壺問兒子「有沒有著帶不該帶的東西」，拿著去年底的大麻事件猛虧，相當不給兒子面子，還嫌兒子的造型不好看像要飯的，並問他之前的案子是不是要罰到五十萬，鹿希派解釋說「沒那麼多只有十」，又遭憲哥反嗆「律師不用錢嗎」，逗得全場爆笑，鹿希派似乎也很習慣被老爸當眾挖苦，還說：「這就是我們的專業啊！你看誰會？只有我們會，很屌，我覺得很爽。」

吳宗憲平常常吐槽兒子，但有機會都還是會拉著鹿希派一起，並做球給兒子接。（圖／本刊娛樂組）

6月3、4、5日端午連假期間，接連3天下午，憲哥都親至西門市集的自家商品攤位的現場，努力幫忙叫賣，據了解，至5日下午，現場商品就賣到僅剩下個位數。看來憲哥與兒子雖然很久沒一起搭檔工作，但難得合體，不僅是人潮磁鐵，銷售功力也是一流。

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