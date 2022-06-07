浩角翔起和顏永烈領軍主持YouTube頻道「鬧著玩」，成立滿3年，目前頻道訂閱數已成長到28萬，浩子還一度玩笑稱能過3年「真是個奇蹟」，一直期待莎莎加入的他們，如今可能真促成昔日《食尚玩家》班底合體。但向來嗜酒如命的浩子，最近在影片中下海邊游泳邊喝酒，恐又做了錯誤示範。

「鬧著玩」成軍滿3年，一路走來不容易，用電視規格來經營網路節目，成本較高，目前每個月的廣告收入約25萬，加上業配收入僅能做到收支打平，還無法賺到錢。成員曾多次向莎莎招手，期盼她能加入，日前阿翔宣布好消息，問莎莎「決定好要來了嗎」，莎莎連回三次「會啦」，這振奮人心的消息，可能即將帶團隊迎來期盼已久的30萬訂閱大關。

《鬧著玩》訂閱數增高，團隊逐漸龐大。（圖／鬧著玩YT提供）

疫情兩年多來，「鬧著玩」的錄影範圍僅限台灣，但靠著優秀企劃能力及主持人功力，還是玩出很多新意，使得訂閱數逐步成長。浩子更是成員中的「流量密碼」，一年前他SOLO帶觀眾到彰化一探他訪鄉行程，發自真情的率真表現，成為頻道第一個破百萬的影片。

製作單位日前預告莎莎可能將加入。（圖／翻攝鬧著玩FB）

既然是老少咸宜的節目，隨著關注度高，社會責任必定是要扛起來的。團隊「流量密碼」浩子日前帶路基隆的企劃，大讚基隆美食可齊名台南，也訪外木山沙灘玩SUP看私房美景，興致一來，浩子這無束縛的靈魂就跳下海中，邊游泳邊暢飲啤酒，愜意大喊「我的快樂是你買不到的」，雖然很快樂，但有粉絲點出「不要做錯誤示範啊」，團隊則回應：「好的，謝謝下次會注意！」

浩子游泳喝啤酒，一罐喝完再接一罐。（圖／翻攝鬧著玩YT）

被同行人笑說「跳到水裡就高潮」，浩子在海裡一邊游一邊喝著啤酒，一罐喝完再接一罐，讓他覺得「在海上喝啤酒好chill」。但其實酒後游泳非常不妥，因酒精會抑制腦神經機能，各系統反應變慢，酒後游泳也會造成低血糖，容易身體不適，過去因酒後游泳的意外也屢見不鮮，相當危險。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

有粉絲指正不該錯誤示範。（圖／翻攝鬧著玩YT）

更多 CTWANT 報導