在今日（7日）凌晨1點舉行的2022年蘋果開發者大會WWDC上，因著推出了全新的M2晶片，以及新系列的MacBook Air及新版13吋MacBook Pro，為了強化macOS用戶的體驗，蘋果也同步推出了全新macOS Ventura更新，主打現今消費者都需求的多工螢幕需求，帶來了全新的「幕前調度」功能，讓使用者能在多視窗開啟的狀況下，不僅能順暢地工作，也能清晰、專注在眼前的任務上。

蘋果全新的macOS Ventura加入了全新的「幕前調度」可自動整理開啟的APP和視窗，當下正在使用的視窗會占據畫面中央的主要位置，而其他開啟的視窗則會自動顯示在左側。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的macOS Ventura全新的「幕前調度」，同時也可以將視窗群組起來，顯示不同工作所需的APP，還可搭配macOS其他視窗工具一起使用。（翻攝直播畫面）

全新的「幕前調度」可自動整理開啟的APP和視窗，當下正在使用的視窗會占據畫面中央的主要位置，而其他開啟的視窗則會自動顯示在左側，方便能快速、簡易地切換不同視窗間工作，同時也可以將視窗群組起來，顯示不同工作所需的APP，還可搭配macOS其他視窗工具一起使用，包含「指揮中心」以及「分割顯示」，使用者可輕鬆單擊返回桌面。

蘋果同步宣布推出「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，預計將於今年稍晚登場，台灣目前未有開賣消息。（翻攝直播畫面）

蘋果推出「接續互通相機」，能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角。（翻攝直播畫面）

同時蘋果還推出了「接續互通相機」，讓使用者把iPhone當成電腦的網路攝影機，只要裝上電腦上，Mac 即可自動辨識並使用附近的iPhone相機，不僅能提供「人物居中」功能，更支援「人像」模式，以及在背景較暗時，巧妙提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果，還能透過iPhone上的超廣角相機促成了Desk View功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角，特別適合製作 DIY影片、在FaceTime通話裡呈現素描創作等場景，預計將於今年稍晚登場，台灣目前未有開賣消息。

蘋果全新的macOS Ventura在Safari上也推出多項更新，包括能讓使用者透過共享「標籤頁群組」，甚至直接在Safari上進行「訊息」對話或FaceTime通話。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的macOS Ventura。（翻攝直播畫面）

而在Safari中，macOS Ventura能讓使用者透過共享「標籤頁群組」，將Safari裡的喜好頁面分享給親友，也能即時查看其他人正在瀏覽的分頁，也可以在共同的「起始頁面」上建立書籤列表，甚至直接在Safari上進行「訊息」對話或FaceTime通話，在「郵件」中也新增了取消發送及快速搜尋等功能。更推出了全新的通行密鑰，在Safari中瀏覽網頁變得更安全，其為一種獨特的數位鑰匙，僅保留在裝置上，而永遠不會被儲存到網路伺服器上，因此駭客無法洩露通行密鑰，或欺騙使用者共享，只要透過Touch ID 或 Face ID 取得生物辨識，也能在 iCloud 鑰匙圈透過端對端加密，同步到 iPhone、Mac 和 Apple TV 上。

因蘋果的晶片越來越強大，也終於讓3A遊戲大作降落在Mac上，像即將上架的作品如《極速房車賽 Legends》、《惡靈古堡 8：村莊》。（翻攝直播畫面）

同時也因蘋果的晶片越來越強大，也終於讓3A遊戲大作降落在Mac上，像即將上架的作品如《極速房車賽 Legends》、《惡靈古堡 8：村莊》，以後新款的Mac用戶即能在蘋果的電腦上遊玩，預計macOS Ventura公開測試版將於下個月在 beta.apple.com 向 Mac 使用者開放。

蘋果全新的iPadOS 16新增了「Freeform」APP，像一塊大型畫布，可供自己或伙伴一起在同一片畫布上，進行創作、編輯、討論等，預計今年稍晚在 iPadOS 上推出。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iPadOS 16新增了「天氣」APP，可看到最重要的天氣資訊，或探索地圖以查看降雨、空氣品質和溫度狀況等。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iPadOS 16新增了自定快捷鍵功能。（翻攝直播畫面）

蘋果的全新macOS Ventura及iPadOS 16可以達到相輔相成的效果。（翻攝直播畫面）

作為Mac的好伙伴iPad，想當然也迎來更新至iPadOS 16， 因著擁有M1晶片的iPad，都能處理複雜的工作，因此「幕前調度」、「訊息」等新功能都適用，同時還加入了「Freeform」APP，像一塊大型畫布，可供自己或伙伴一起在同一片畫布上，進行創作、編輯、討論等，預計今年稍晚在 iPadOS 上推出，同時還有像「天氣」APP，可看到最重要的天氣資訊，或探索地圖以查看降雨、空氣品質和溫度狀況等，也即將在新的iPadOS 16上登場，預計公開測試版則將在下月底於 beta.apple.com 向 iPadOS 使用者提供。