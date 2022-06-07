CNN報導，週日烏克蘭南部、第二大糧食碼頭尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭到俄羅斯飛彈轟炸，其中一個糧食儲存碼頭遭到摧毀。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發推特譴責俄羅斯總統普丁:「俄羅斯飛彈又另一次製造全球糧食危機。」他表示，這次的飛彈轟炸與普丁最近承諾開放黑海的安全通道讓糧食可以安全出口的承諾不一致。
從社交媒體的畫面上顯示，港口被大火吞沒，尼古拉耶夫也靠近烏克最肥沃的糧食產區。波瑞爾痛批:「普丁為轉移責任發布的虛假訊息越來越諷刺。」
CNN報導，週日烏克蘭南部、第二大糧食碼頭尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭到俄羅斯飛彈轟炸，其中一個糧食儲存碼頭遭到摧毀。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發推特譴責俄羅斯總統普丁:「俄羅斯飛彈又另一次製造全球糧食危機。」他表示，這次的飛彈轟炸與普丁最近承諾開放黑海的安全通道讓糧食可以安全出口的承諾不一致。
從社交媒體的畫面上顯示，港口被大火吞沒，尼古拉耶夫也靠近烏克最肥沃的糧食產區。波瑞爾痛批:「普丁為轉移責任發布的虛假訊息越來越諷刺。」
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