退役球星華勒斯（Rasheed Wallace）即將重返聯盟，美媒The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，華勒斯同意加入湖人新帥漢姆（Darvin Ham）教練團擔任助教，只是雙方目前還沒達到簽約階段。

華勒斯先前任職於曼菲斯大學男籃教練團，總教練是另一位知名球星「一分錢」哈達威（Penny Hardaway）。哈達威前陣子就預告華勒斯可能會前往湖人，因為華勒斯向漢姆承諾會跟著他到新球隊上任。漢姆在記者會上也提到華勒斯是教練團人選之一，細節還需要等待球團總管安排。

今年47歲的華勒斯球員時代打過16季NBA，其中2004年在活塞拿下總冠軍，當時漢姆也是活塞球員，兩人可以說是老朋友。華勒斯在活塞打了6個球季，後來轉到塞爾提克、尼克，退役之後在2013-14球季短暫進入活塞教練團任職，活塞撤換總教練時他未獲續聘。隔幾年他到高中男籃執教，最後成為曼菲斯大學教頭哈達威的助理教練。

華勒斯年輕時的最大毛病是脾氣不好，特別是在2000-01球季與聯盟裁判的關係非常差，打了77場吞了41次技術犯規，成為史上最難打破的紀錄之一，NBA因此在2006年新增罰則。不過史上技術犯規最多的球員是不是華勒斯，而是「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）與「惡漢」巴克利（Charles Barkley），華勒斯是第3名。