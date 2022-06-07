「防疫女神」賈永婕再出動，昨天(6/6)親送兒科高流量氧氣設備及2000件隔離衣到輔大醫院，聽聞孩子們受苦，她其實很有感，今天凌晨(6/7)賈永婕在臉書發文，透露輔大小兒科主任跟她說了，最近收治許多哮吼症病童，「哮吼再加上Omicron，他們比較辛苦一點！」，而她的兒子也曾是哮吼症患者，因此與之對抗多年的她聽了相當有感。

賈永婕透露生兒子時，心想都生到第三胎了，有點老鳥心態，加上前兩胎自然產都順其自然，這胎應該也一樣，不料卻在預產期前一個多月凌晨開始陣痛，當時夫妻倆還老神在在，拿了準備好的相機、攝影機就去了醫院，果然到院例行檢查後她開始宮縮，賈永婕意識到今天就會生了。

很快地陣痛的頻率越來越快也越強，此時醫師也已準備中，似乎一切就緒，「我心裡想這是最後一次生小孩了我要解脫了！然後我就要減肥啊！」，此時感受到下身一陣濕熱，本來她還開心跟老公說破水了，請他找護士來，「護士進來一看立刻衝出去，我還在納悶發生什麼事情？就看到醫生進來說：緊急剖腹，立刻準備！」。

醫生才表示，賈永婕大出血，必須緊急剖腹，而這不是她預期中的流程，完不了解狀況的賈永婕，還問醫生：「現在是對誰不好？」，如果對她不好，那她能撐得住，如果對寶寶不好，那當然要剖腹，但醫生卻是嚴厲給出震撼答案：「對你跟寶寶都不好，你在大出血一旦失血過多你昏迷，寶寶就缺氧...腦死…」。於是賈永婕匆忙簽了手術同意書，老公當時抓著相機跟攝影機，以為還能照訂計畫拍了生產MV之類，但護士直接跟他說：「很緊急沒時間搞你，你在外面等！」，於是賈永婕在毫無準備的情況下進了開刀房，即使打了麻醉，「我發誓我感受得到冰冷的刀尖」，但那一刻她只能依靠醫師的專業，醫生甚至一度要幫她開直刀來爭取時間，「可見當時我是流了多少血，非常危急！」。所幸一番折騰後，賈永婕夫妻仍是迎接了兒子到來，但孩子早產的關係一直有哮吼症，小時候常得帶著他跑急診住院、吸藥，甚至家裡也有吸藥機，「哮吼發作時小小的身體虛弱又缺氧，努力的想要吸氣但是因為氣管腫脹疼痛無法呼吸！喉嚨會發出咻咻的怪聲」，賈永婕聽到這樣的聲音，完全能感受到兒子有多痛苦，「我就很自責怎麼沒有把他養足月再生！」。

所幸小兒子得到很好的治療，一次又一次不斷努力復原，加上孩子慢慢長大，透過運動，身體狀況也逐漸變好，哮吼症終於在兒子9歲後沒再復發過，也因此賈永婕完全能體會病童們確診Omicron又加上哮吼，會有多不舒服，父母看了有多擔心，「所以我努力把兒童HFNC呼吸器分配到全台灣的醫院，希望孩子們能夠順利康復！然後運動、運動一直運動，(成為)健康好寶寶」。