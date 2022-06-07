金管會公布外資進出最新統計，在連2月大舉匯出115.79億美元後，外資2022年5月反手回補、淨匯入約26.96億美元（約新台幣793億元）。金管會分析，主要由於台灣總體經濟表現良好、台股具低本益比、高殖利率等優勢，3大因素使外資對台股信心回穩。

金管會統計，外資5月淨匯入約26.96億美元，其中一班外資淨匯入約26.96億美元、陸資淨匯出約0.001億美元。累計前5月外資淨匯出約36.37億美元，其中一般外資淨匯出36.25億美元、陸資淨匯出約0.12億美元，累計淨匯入金額回升至2259.59億美元。

金管會官員分析，受美國聯準會（Fed）政策不確定性、市場對通膨疑慮等因素干擾，5月資本市場持續震盪，但台灣在總體經濟表現良好、台股本益比低且殖利率高等3大優勢下，使外資對台股信心回穩，進而終止連2月流出反手回補。

而台股5月止跌回升1.3％，外資亦反手回補20.19億元、終止連4賣，其中對上市股票賣超大減至11.15億元，為今年來低點，對上櫃股票則反手買超31.34億元。累計前5月外資賣超台股6734.08億元，其中對上市股票賣超6422.64億元、對上櫃股票賣超311.44億元。