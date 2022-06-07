疫情指揮官陳時中日前稱，過去曾未要求確診往生者於24小時內火化，說法引爆各界爭議。兒童權益促進協會理事長王薇君轉發一名確診亡者家屬心聲，該名家屬坦言，母親從病逝到羽化都是一個人孤單走完，但他仍可諒解遺體必須在24小時內火化規定，直到近日看到陳時中針對火化一事的發言，讓他情緒徹底炸鍋，怒轟「原來在台灣當官可以昧於良心，畏於承擔到這樣的一個地步。」

王薇君昨（6）日於個人臉書轉發一名染疫亡者家屬心聲，家屬表示，母親於5月13日確診新冠肺炎，5月20日凌晨於醫院病逝，染疫期間家屬不但不能進入病房照顧，病逝也不能瞻仰遺容，從病房到醫院往生室這段路程都不能陪同，醫院與殯葬人員也告知按規定，遺體必須在24小時內火化。

家屬指出，母親遺體於5月21日早上6時30分火化，當遺體進入羽化爐，我們也只能在館外等候，母親最後孤單一個人走，讓父親情緒忍不住潰堤。家屬感慨地說，新冠肺炎流行2年多來，家人對政府防疫政策和各種荒腔走板有些微詞，但完全體諒24小時內火化的處理方式，畢竟這樣才能降低醫護人員及殯葬業者染疫風險，所以再有萬分不捨，對這樣的處理方式也沒有意見。

話鋒一轉，家屬怒批，「這兩天看到偉大的部長發言，我的情緒徹底炸鍋，原來在台灣當官可以昧於良心，畏於承擔到這樣的一個地步。」哪怕是疾管署規定第五類法定傳染病遺體必須24小時內火化，哪怕新冠肺炎本就是認定第五類法定傳染病，「偉大的部長一樣可以為了政治正確、為了怕挨罵，把相關責任硬是甩鍋給醫院、殯葬業與地方政府，所以其實是全台灣的醫療院所與殯葬業錯了整整2年的時間，只因偉大的部長說的一定是對的，哪怕他是硬拗的？」

家屬說，身為確診往生者的家屬，不讓殯葬人員暴露在被感染風險下，「我是贊同24小時內火化的規定，我相信大多數家屬也持相同意見，遺憾的是，台灣不乏高水準的老百姓，卻也更不缺視選票為更高指導原則的無良政客。」