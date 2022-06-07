受梅雨鋒面降雨影響，氣溫轉涼，台北氣溫在20至24度之間。(氣象局提供)

梅雨開炸，氣象專家吳德榮表示，今天到周日梅雨滯留鋒面在台灣附近南北徘徊，有劇烈天氣發生，累積致災降雨的潛勢，氣象局指出，今、明兩天西半部雨勢明顯，甚至有短延時豪雨的機率，同時氣溫因雨下降，台北市昨天高溫來到33.2度，今預估僅20至24度，驟降13度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至周日（7至12日）梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣，包括雷擊、強風、瞬間強降雨發生，累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局的特報。當滯留鋒減弱或離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

氣象局指出，受鋒面降雨影響，氣溫相較昨天轉涼不少，今天到周五（10日）北部溫度介於20至24度，相較於昨天台北高溫33.2度，最大溫差約13度，其他地區高溫27至31度，低溫為23、24度，周六稍回升1度，周日回溫最明顯，北部高溫有30度。

吳德榮指出，下周一、二（13、14日）滯留鋒在台灣北部海面，西南季風偏強；中南部有明顯降雨，花東有焚風。但為期末模擬，且各國模式差異不小，顯示其不確定性，需持續觀察。