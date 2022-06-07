網紅吳夢夢在付費平台SWAG拍攝「動作片」爆紅，被網友封為「台灣第一女優」，更宣布進軍日本成人界，在AV界打滾6年的她，開始經營YouTube頻道「思春社」，在影片中揭露台灣女優價碼，收入「比一般上班族好做很多」。

吳夢夢表示AV女優起跑點並非相同，像台灣以姿色區分，一開始就站在最高起跑點，至少可以拿到20萬片酬，但若姿色較差的只有3到5萬，接著透露日本女優分為單體女優、企劃單體女優、企劃女優，其中企劃女優佔75%最多，單體女優屬於專屬女優，一個月只能拍一部片，像是「雙單屬」就是兩家片商一起包，一個月會發兩部片，片酬100萬到300萬日幣（約台幣23萬到69萬），收入可說相當可觀，像是三上悠亞拍AV第一部片酬，就能負擔起東京近郊房子頭期款。

吳夢夢揭露台灣女優價碼，收入「比一般上班族好做很多」。(思春社Youtube)

反觀企劃單體女優，就不限於被片商簽約，不過片酬相對較低，約莫是10萬到80萬日幣（約台幣2萬3千到19萬），這也讓波多野結衣創下月休3天的紀錄，作品也因此累積多達3千多部，堪稱「日本發最多片的女優」，至於企劃女優則屬於較「貧窮」的女優，由於有「多P」選擇，導致片酬常要用人頭均分，一人約莫分到1萬到2萬日幣（約台幣2300到4500元）。

但國產業界未這樣區分，吳夢夢透露台灣面試時，片商會告知屬於什麼等級，在以等級區分價位，像自己較有知名度，片酬就有15萬元，至於剛起步的女優，拿3到6萬是相當合理，接著點出有些AV女優拍片是為了增加知名度和曝光率，主要收入還是靠直播抖內賺錢，她表示雖然目前台灣業界無法和日本相比，但一支片酬3萬到15萬而言，還是比一般上班族好很多，至於收入較一般人多，會否讓價值觀崩壞，她強調「是給自己的福利」。

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