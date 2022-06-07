IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板新產能陸續開出，2022年5月合併營收續繳「雙升」佳績，以37.95億元連3月改寫新高。外資及投顧法人對景碩第二季營運維持正向看待，預期營收可望季增約5％、連5季改寫新高。

景碩公布2022年5月自結合併營收37.95億元，較4月37.48億元小增1.25％、較去年同期28.74億元成長達32.02％，連3月改寫新高。累計前5月合併營收175.57億元，較去年同期128.32億元成長達36.82％，續創同期新高。

投顧法人認為，景碩受惠ABF載板新產線出貨增加，使5月營收持續成長創高，看好第二季營收將季增約5％、連5季改寫新高。由於高毛利的ABF載板產線持續開出，且毛利率較低的傳統印刷電路板（PCB）將逐漸停產，產品組合優化將帶動毛利率及獲利同步提升。

展望後市，景碩董事長廖賜政表示仍是充滿機會的一年，須更緊密掌握5G／6G基礎建設發展需求，但須謹慎應對原材料價格大漲影響。同時，消費電子產品需求預期可能因通膨而趨緩，對此積極布局車用和高速運算等晶片載板應用、調整產能配置，以維持成長並獲利。

景碩將積極擴充ABF載板產能，搭配記憶體用超薄載板、系統級封裝（SiP）模組及天線模組產品需求，適度擴充BT載板產能。中期持續微縮線寬、孔徑、厚度等基本半導體需求發展，長期則朝高頻材料系統、嵌入主動／被動元件、直接晶片貼合等複雜結構發展技術。