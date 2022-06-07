泰鼎-KY(4927)5月合併營收為14.16億元，月增3.5%，泰鼎-KY董事長王樹木表示，今年營收及獲利都會比去年好，只是成長多少，還是要看下半年市場狀況。

智慧家庭/Mini LED TV、汽車板等產品出貨穩定，泰鼎-KY自結5月合併營收為14.16億元，月增3.5%，年增25.72%，累計前5月合併營收為69.29億元，年增22.49%。

通膨及俄烏戰爭，為下半年營運添變數，王樹木表示，通膨導致物價變高，加上疫情及大陸政策，整個世界經濟有壓力，導致消費及市場需求減少，我們的客戶端確實有些庫存，連帶我們也有些影響，下半年變數蠻高的，目前看不清楚會比較好、還是比較差，但全年營收及獲利都會比去年好。

泰鼎-KY總經理周瑞祥表示，汽車、網通及遊戲機還是會成長，不過IC還是有缺料問題，至於毛利率，去年原物料價格大漲，公司全力改善工廠生產製造，讓去年毛利率維持在21%水準，今年原物料價格看起來與去年差不多，預期今年毛利率不會比去年差。