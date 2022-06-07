有意參選桃園市長、近日多次槓上黨中央的國民黨前台北市議員羅智強，在昨（6日）早宣布不再向被徵召的前行政院長張善政獻策後，隨即在晚間宣布退出桃園市長選舉，而張善政也在晚間在臉書表示期盼與羅智強「攜手打造新桃園」，然而許多羅智強的支持者不領情，表示「你（張善政）很好，但我心涼」。

張善政表示，這段時間深深感受到羅智強的努力，以及與他同樣對桃園深深的使命感。張善政直言「往前走，我們處處碧海藍天，團結是改變桃園、改變台灣唯一的路」，同時他也強調，路還很漫長，這場戰役仍很艱辛，並且期盼「羅智強與所有珍愛桃園的好朋友，我們一起攜手打造新桃園」。

此篇貼文也引來許多張善政和羅智強的支持者留言，張的支持者們表示「團結力量大，贏得勝利，加油！」、「很高興看到張善政院長、羅智強議員團結在一起」，但羅智強的支持者對此依然相當不滿，他們怒嗆張善政「你很好，但我心涼」、「沒有公正，哪有善政！」、「已經不會贏了院長，這種「團結」不是大家要看到的」、「抱歉，您說的再好，我也不會含淚投票」、「來場公平，公正，公開的初選很難嗎？」。