染上新冠肺炎的死亡個案「盡速火化」近來惹出爭議，基層民眾、地方政府驚覺「原來我們跟中央想的不一樣」，中央流行疫情指揮中心事後甩鍋，更被罵到臭頭。前疾管局副局長施文儀認為，應訂出明確規定供醫療院所、殯葬業者、民眾遵循；施也建議指揮官出面道歉。

指揮官陳時中日前一席「沒說過遺體必須在24小時內火化」引發軒然大波，不僅許多見不到過世家人最後一面的民眾感到錯愕，醫院、殯葬業者傻眼，連地方政府都一頭霧水。陳時中甚至拿出公文澄清，結果看到的人更怒。

前疾管局副局長施文儀指出，大部分的確診死亡個案，都在死後3到12小時火化，因「盡速火化」語焉不詳，醫院或殯葬業者引用法規辦事，家屬也只能無奈接受。但如果訂出明確時間如72小時，至少還有緩衝空間，也不會讓家屬在毫無心理準備的情況下，無法送親人最後一程。

施文儀認為，死者不會咳嗽、打噴嚏，在一定程度的防護下，應可容許家屬瞻仰遺容。根據《聯合新聞網》報導，施文儀建議陳時中以同理心安撫民怨，可出面道歉，或於疫情趨緩時舉辦追思會。