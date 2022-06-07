中市張姓老闆為處理8噸事業廢棄液體，請經營科技公司的母親王女派車、司機載到她名下偏僻土地偷倒，但他帶陳姓司機去確認地點卻錯指隔壁國有土地，陳2020年間載廢液桶去倒遭環保局逮個正著，事後，王女指示，將未倒完廢液全倒在該地。張為省合法處理費約17萬5千元，一審依違反《廢棄物清理法》各判母子及司機徒刑1年1月，2公司各科罰20萬餘元，二審駁回維持原判，可上訴。

張男經營腳踏車零件塗裝公司，清洗零件過程產生液態防鏽廢液，因公司沒有水汙染防治許可，廢液不能存放廠內，他請經營科技公司的母親王女，派車及司機幫忙將8噸的廢液，載到她名下位在偏僻地區的土地棄置。

事前，張男還先帶王女公司的陳姓司機到場確認傾倒地點，以為丟棄在隱蔽的私人土地，不會有人察覺，豈料，因土地沒有明顯圍籬界址，他竟誤指到隔壁的國有土地。

陳男在2020年7月9日下午5時許，駕駛大貨車到張男的工廠，先載4桶共4噸廢液到該國有土地倒完，折返工廠再載來4桶，還未倒完，就被獲報趕來的台中市環保局及警方當場查獲，經估算該批廢液的合法處理費約為17萬5千元。

王女被通知到現場，辯稱，桶內裝的液體是改良土壤用的，稽查人員採樣後離開，王女竟指示將未倒完的4桶廢液，直接倒在國有土地上，環保局透過衛星定位追出。

陳姓司機到案否認非法清除廢棄物，他辯稱只是依照老闆指示去少東的工廠加班，少東要求他將桶裝廢液傾倒到他家田地，他第二趟載4桶去倒，被查獲而沒倒完，他才知道是倒在國有土地，事後，老闆叫他去倒在原處，他就又去倒一趟。

張男坦承他叫司機將廢液載去倒在母親名下土地：王女坦稱她到現場，警察走後，她叫兒子與司機就「倒一倒就對了」。王女的律師辯稱，她並未違法，只是出借人、車，是兒子指揮司機去傾倒廢液。

案經檢方將3人依違反《廢棄物清理法》起訴。一審法官認定，司機陳男明知被派去清除張男公司事業廢棄物，且被查獲後，還依指示，將廢液傾倒在國有土地。認定張男、王女及陳姓司機都屬於執行業務，為共同正犯，依違反《廢棄物清理法》各判刑1年1月，而母子所屬的2家公司各科罰金20萬元，犯罪所得17萬5千元沒收。