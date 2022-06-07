2019年在台北市警局北投分局擔任警備隊警員的馬姓員警，與一名張姓派出所女警發生糾紛，他逼對方下跪5秒鐘，潑飲料還將女警從側崗亭拖行到花圃，遭台灣高等法院依強制罪將馬男判處拘役30天及3月易科罰金，但馬妻卻提告兩人先前就偷偷交往而怒告，法院判決馬男及張女須連帶賠償50萬元，仍可上訴。

根據判決書，馬員在2019年5月18日凌晨1點多，拉扯張女的右手，並以左手置於她左肩後方，強拉她前往一旁派出所，將她包包內所有物品倒在派出所之值班台桌上後，把該包包交給值班員警，旋即離開現場。

同年9月9日下午2點多，馬男在北投分局側崗處值勤中，明知女警在派出所值行巡邏勤務，仍要求張女前往北投分局側崗處與之談判，待張女身著警察制服、防彈背心抵達北投分局側崗與之對談後，馬大聲喝叱張女。

馬男恐嚇張女「妳敢離開試試看」、「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」、「我不會讓妳走，妳今天沒有給我跪我是不會放過妳的」等語，逼迫張女下跪5秒鐘，並潑灑飲料在她臉上，事後張女提告。

沒想到馬妻事後發現，兩人竟然瞞著她偷偷交往，還多次開房間約會，讓她事後精神大受打擊而流產，怒告兩人侵害配偶權，並求償90萬。

馬員承認當時曾和張女交往並發生過性行為，馬員的室友也出面作證，兩人確實曾經交往，而且兩人常在深夜濃情蜜與數小時，甚至還聽張女抱怨為何男方還不離婚。兩人交往眾人皆知

但張女否認2人有逾越一般男女交往行為，強調都是遭到是遭男方脅迫，自己也因為事情鬧上媒體而有焦慮及憂鬱症候群困擾，元配為此要求賠償90萬元實在無理。法官審理後認為，張女曾多次向馬男要錢、要求離婚，認定兩人交往逾越一般男女分際，2人應連帶賠償50萬元，可上訴。