小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。摩根大通點名的十檔個股包括：台灣的台積電、矽力-KY、信驊、台光電；日本的SONY、日本電產（Nidec）；印度的Infosys；大陸的韋爾半導體、華峰測控；南韓的L&F。家數以台灣企業的四家最多，大陸、日本各二家進榜，南韓與印度則各有一家。

【1】亞洲科技股十大贏家 台占四強

外資送暖台股一波接一波，除了即將到來的瑞銀論壇向國外機構法人推薦台股優質企業，摩根大通證券最近遴選亞洲科技股十大贏家，台股就強占四席，共有台積電、矽力-KY、信驊、台光電入榜，有望挹注台股反攻活水。

【2】半導體股價修正 低接好時機

投信法人指出，半導體在新科技如自駕車、元宇宙、太陽能板、電池模組、物聯網等應用下，未來需求只會越來越多，仍走在科技類股長期趨勢的領頭位置；半導體產業股價經過修正，已逐漸回到合理評價。

【3】5月營收雙增 14檔績優領航

端午連假過後，迎來上市櫃公司5月營收公布高峰，率先統計單月業績繳出年增、月增同步成長，且6日獲三大法人敲進的績優股共鴻海（2317）、景碩（3189）、致伸（4915）等14檔，基本面、籌碼面正向，股價上攻可期。

【4】美中關稅戰 大降溫

在通膨危機下，2018年以來的中美關稅戰火有望日益平息！美國商務部鬆口，正考慮取消部分對中國加徵的關稅，以緩解通膨壓力，如家庭日用品、自行車等產品關稅有望取消。

【5】Omicron變異株肆虐 加州拉警報

受到Omicron變異株肆虐，近來美國西岸疫情急遽攀升，當中又以加州疫情最為嚴重，舊金山灣區的阿拉米達郡（Alameda）甚至已在3日重啟口罩令。