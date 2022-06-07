上海等地區陸續解封，臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)5月合併營收為115.55億元，月增11.75%，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，目前所有訂單都照計畫進行，沒有看到什麼雜音，今年營收及獲利可達到兩位數成長目標，再創歷年新高。

受惠電腦消費類與IC載板(IC Substrate)出貨動能延續，特別是IC載板產能維持滿載，且大陸本土疫情趨緩，上海及昆山加速復工，臻鼎-KY自結5月合併營收為115.55億元，月增11.75%，年增16.33%，為歷年同月新高，累計1至5月合併營收達558.1億元，年增19.62%，為歷年同期新高。

雖疫情持續影響全球供應鏈，臻鼎-KY在One ZDT的策略下展現多元分散的綜效，保持穩健成長步調；其中IC載板方面，臻鼎-KY總經理李定轉表示，秦皇島BT新廠設備已經開始裝機，預計今年下半年會有業績貢獻，深圳ABF工廠正在建廠，第1台設備將於6月12日進機，預計9月底、10月初試做樣品，明年第1季量產。

去年IC載板營收約50億元，臻鼎-KY預估，未來4年IC載板營收可望每年成長超過50%。

沈慶芳表示，目前各產品訂單都照我們計畫進行，沒有看到什麼雜音，預期今年業績趨勢跟往年差不多，預期上半年占比不到40%，下半年占比60%以上。

隨著下半年進入傳統旺季，新產能陸續開出，市場份額持續提升，將有顯著成長，另電腦消費類，憑藉領先業界的品質與良率，整體而言，臻鼎-KY對2022年全年營收與獲利皆達雙位數成長的目標深具信心。

在高雄軟板廠及淮安第三園區的類載板及高階HDI廠部分，沈慶芳表示，淮安廠今年第4季裝第1條生產線，預期經過客戶認證後，明年開始小量貢獻業績，高雄廠則預計明年完工。