八點檔女星張郁婕擁有甜美外表、清新氣質，近期在電視劇《一家團圓》中飾演林則希的女友，與飾演「小三」的王宇婕之間有不少精彩對手戲，在日前播出的劇情中，因林則希不慎撞到人肇事逃逸，竟要求孕妻張郁婕頂罪，讓她心痛不已，以精湛的演技演足了2分鐘的哭戲，受到網友讚賞。近日她雖開心宣布總算沒哭戲了，但沒想到收工回家卻收到表妹離世的噩耗，再度令她心碎。

張郁婕雖工作忙碌，仍經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活，而昨（6）日晚間她也再度於個人IG的限時動態上PO文，難過透露與她從小就相當親近、感情宛如親姊妹的表妹突然離世的噩耗。張郁婕表示，表妹在2019年時發現罹患罕見疾病惡性肉瘤，當年5月她便聽從醫生建議動刀、調養、調適身體，直到上個月還被醫生誇讚恢復得很不錯，但沒想到近日卻突然病逝，讓她忍不住痛心表示「為什麼前幾天在我慶幸總算沒哭戲了的那天，收工回家就收到這個令我到現在還無法置信的噩耗？」

接著張郁婕也開始回憶起小時候與表妹成長的點點滴滴，如今卻再也摸不到表妹的手，只能心碎表示「如果再給我一次機會，我一定會緊緊握住，抱緊妳。妳在天上一定也還是笑著想跟我討論最近工作上的趣事吧？妳會一直在我心裡，無論多久，再見了，親愛的俞方」種種內容都透露著對表妹離世的不捨，也令人看得相當鼻酸。