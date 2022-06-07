空服員出身的林佩瑤因參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上她擁有天使臉孔、D級上圍，讓林佩瑤被受封為「最美空姐」，而近期瘦身有成的林佩瑤，多了自信能穿更多火辣的衣服，她就辣穿著亮黃色低胸小背心，但被網質疑「怎麼有人敢穿這樣」，對此，林佩瑤也高EQ發長文做出回應。

林佩瑤昨辣穿黃色低胸小背心，大方露出傲人上圍和一雙纖細手臂，不過她卻遭酸民私訊質疑：「真的難以想像，怎麼有人敢穿這樣」，林佩瑤不禁大笑反問：「穿這樣怎麼了嗎？」並開心直呼：「我穿這樣我超！爽！」

林佩瑤大秀纖細手臂和美胸。 （圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

其實，林佩瑤因為上半身容易顯胖，腰、背、手臂向來比較有肉，所以根本不敢穿露手臂或露肚子的衣服，不過她這一年來，靠著飲食和運動控制，手臂比以前緊實、整體線條也比以前好很多，林佩瑤還因此終於敢穿以前不敢穿的衣服。

最後，林佩瑤也有感而發說，不管現實生活或網路世界中，總是有一些沒禮貌或不友善的人，假借關心之名來看熱鬧或是道德綁架，但她則認為：「人生是自己的，只要在不影響他人的情況下，讓自己快樂絕對是第一選擇！」