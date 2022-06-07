南韓半導體大廠三星電子近來動作頻頻，繼高層人事大搬風後，三星副會長李在鎔更預計本周前往荷蘭，向半導體設備業巨頭艾司摩爾（ASML）尋求合作。業界解讀，李在鎔這趟行程，目標是取得最先進的晶片製造設備，對三星來說，赴美國德州設立的先進晶圓廠需ASML配合，對於擴充韓國平澤市(Pyeongtaek)的晶圓廠更是不可或缺。

綜合韓媒報導，李在鎔預定在本月7~18日訪問歐洲，尋求跟ASML的合作機會。該公司除了是三星最大的晶片製造夥伴之一，也是極紫外光（EUV）機台的唯一生產商，其是先進製程必備品。

報導指出，李在鎔親自出馬造訪ASML ，對三星來說，取得ASML的EUV微影設備十分重要，赴美國德州設立的先進晶圓廠需ASML配合，對於擴充韓國平澤市(Pyeongtaek)的晶圓廠更是不可或缺。據悉ASML今年EUV出貨量估計51台，其中台積電確保22台，三星則預定18台。

另根據《BusinessKorea》報導，三星加速提升先進製程良率，與台積電比拚3奈米製程，最新任命公司副總裁兼Flash開發部門負責人Song Jae-hyuk擔任半導體研發中心的新負責人，在代工業務方面人事也大洗牌，指派半導體設備解決方案部門的全球製造與基礎設施副總裁Nam Seok-woo，兼任晶圓代工製造技術中心負責人。晶圓代工技術創新團隊部分，三星則讓記憶體製造技術中心副總裁 Kim Hong-shik出任。

此外，三星更計畫今年7月籌組系統半導體和智慧型手機新部門，目標是在2025年讓Galaxy系列搭載新款自製專用晶片，來挑戰蘋果的M1產品。