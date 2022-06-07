太陽季外的當務之急是續留中鋒艾頓（Deandre Ayton），但是目前的進度不順利。太陽去年季外不肯給出頂薪續約，讓艾頓非常失望，本季又傳出太陽不願給他3000萬美元年薪，美媒The Athletic報導艾頓「有些微可能」離開太陽隊。

艾頓的經紀人達菲（Bill Duffy）上個月在廣播節目說：「我們很失望，我們想要最大合約。艾頓整年像個軍人征戰球場，強化他的數據，我們以他為榮。相較於一般人，他顯得很成熟，他是個有價值的球員。聯盟裡還有其他球隊可選，他是個受限制的自由球員，我們看看結果會怎樣。」

本季艾頓場均17.2分、10.2籃板、63.4%投籃命中率都相當優秀，而且上場時間只有29.5分鐘，換算成每36分鐘的輸出相當於21分、12.5籃板。但是他防守表現比較普通，整體效能也不夠穩定，總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）不太喜歡他，太陽不肯貿然砸下重金。

該報導也指出，如果其他欠缺中鋒的球隊願意出最高價，太陽不需要匹配薪資而是可以使用「簽了再賣」的方式將他送出，可能的交易對象至少有黃蜂、暴龍、拓荒者、溜馬、活塞。如此艾頓將可以拿到他想要的高薪，太陽有機會交換到可觀的資源。