大陸廣東省深圳一名貴婦不滿鄰居佔用車位，嗆聲「我家有50台賓利」，還被起底丈夫是國企高官張曉中，但張曉中的公司回應，兩人僅是情侶，並非親屬。對此，該貴婦6日首度透過媒體發聲，解釋網傳影片遭惡意剪輯，否認有喊出家中有50台賓利，稱自己當時是想請人從賓利俱樂部調車助陣。

據悉，該位貴婦姓歐陽，先前因不滿鄰居長期在她的車位停放勞斯萊斯，便撂大批人馬，幾度出手要打人，貴婦不顧當下穿著連身裙，還躺在地上假摔，出盡洋相，甚至喊出「把我的賓利開過來堵他！堵在這！去拿鑰匙！我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，賭他！」等語。

該位貴婦的丈夫還被網友起底為深圳市振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，不料，張曉中公司回應，張與歐陽僅是情侶，並非親屬，慘被切割。

對此，歐陽貴婦6日接受陸媒《中新財經》訪問，為風波延燒後首度回應，解釋網傳影片為惡意剪輯，經過後期配音，稱自己並無說家中有50台賓利，當時是該佔用車位的鄰居先提及50台賓利，她情緒激動下也順勢說出該句話。

歐陽貴婦解釋，她的意思是俱樂部成員都開同樣的車，每次聚會動輒幾十幾百台賓利，她是打算要調車，調來50台堵住該鄰居的車位，至於並非張曉中妻子一事，歐陽未正面回應，僅表示不願給社會帶來不好現象，再次澄清實情與影片不同。