現實版台8真實上演！日前大陸網紅「劉大師」，5月和交往多年女友霞姐舉辦婚禮，想不到婚宴途中劉大師前女友也在場，甚至身披婚紗大鬧會場，親口向劉大師放話「有我在，你們這婚就結不了」。事後劉大師感到相當錯愕，特地拍攝好幾條短片，上傳到抖音解釋情況。

劉大師在抖音錄下帶女友試婚紗過程。(圖/劉大師 抖音)

實際劉大師和霞姐早有下一代，日前他曾透露辦婚禮是因霞姐和他辛苦過日子，因此選在5月風光補辦浪漫婚禮，婚禮前曾溫馨錄下試婚紗過程；想不到婚禮當天劉大師前女友，竟現身婚禮現場砸椅子鬧事，甚至破壞婚禮現場擺設，情緒看似相當激動，大叫「有我在，你們這婚就結不了」。

抖音流傳這名前女友婚禮鬧場片段。(圖/劉大師 抖音)

由於劉大師日常拍片高調，早有網友看他不滿，有人索性大膽推測，劉大師當時和前女友家裡對聘金問題未達成共識，才導致二人最終分手收場；還有人說劉大師靠著霞姐娘家的百億資產，名下才坐擁豪車和豪宅，甚至買下私人飛機使用；還有人說到，這名前女友選在結婚前1天，找上劉大師要求分手費用。

婚禮現場一片狼籍。(圖/劉大師 抖音)

一時間，人人搶著要做徵信社做起各種揣測。劉大師找來妻子霞姐上傳影片，聲稱要對婚禮現場一事給交代，又說夫妻倆遭遇到網路霸凌，索性錄下5支影片解釋身家百億等傳聞，自稱自己只是一般人，不過對於這名鬧事女子究竟為何會在現場，後來對鬧事有什麼後續動作皆未向粉絲報告。

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