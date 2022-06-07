確診康復者被形容如獲得無敵星星般，不過胸腔暨重症醫師黃軒表示，未打滿3劑疫苗，靠自然感染產生抗體，當作護身符不太可靠，染疫3個月後的抗體，有些更下降到18至20%，此時若遇到新的變異株，就可能再次確診，只是暫時的流星，若想獲得無敵星星，就必須伸出手臂，「有去接種第三劑嗎？星星就在那邊」。

黃軒今（7）日於個人臉書粉專指出，新冠肺炎流行期間，人人都有無敵星星，但也是暫時的流星，早在2020年，新冠肺炎疫苗尚未問世前，就已有許多文章報導，自然感染產生的抗體不夠高、不夠持久，染疫後3個月，有些只剩不到18至20%的抗體而已，若此時再遇到新的變異株，就會再次確診。

黃軒表示，自然感染Omicron，產生抗體當護身符，已不太可靠了，因Omicron具有2大特色，如感染後，有99%都是無症狀或輕症；其二為Omicron變異太快，容易產生重複感染，而容易發生重複感染的族群是無症狀或輕症患者，體內所激發的免疫力，本來就不高，也不持久，因此只要Omicron有稍微突變點，又很容易再次攻破、確診。

黃軒說，研究人員發現，接種2劑疫苗，對Omicron有效，是因為刺激了記憶細胞，記得大部分新冠病毒感染的接觸，而產生抗體，這也就是為什麼打滿2劑後，仍然有65%保護力。另外，打第三劑除了加強免疫記憶細胞，還能大量產生抗體，也可持續辨識大部分未突變的Omicron變異株。

黃軒呼籲盡快接種疫苗，不僅是避免重症、死亡，也是讓身體有綜合免疫力，去抵抗其他新冠變異株，這就是獲得無敵星星的大好時機，而這些無敵星星是須要伸出手臂，打滿3劑疫苗才有可能出現的，「有去接種第三劑嗎？星星就在那邊」。