日前有1名男子騎Gogoro電動機車從台中出發，沿著中橫前往花蓮，未料遇到道路坍方，他被迫改變路程原路折返，但機車的電力卻因此耗盡，最後只能向警方求救，載他前往小風口搭巴士去清境換電池，消息曝光後，當事人遭網友酸「浪費警力」、「浪費大眾資源」、「無腦巨嬰」等，對此該騎士出面回應「感謝警察及熱心民眾大力協助，自己有事先查過武嶺到花蓮是可行的，希望民眾不要誤解」。

騎士從台中出發經過中橫到花蓮，怎料遇上道路封閉，原路折返時Gogoro沒電。（圖／警方提供）

當事人於在臉書社團《爆廢公社》發文，他表示當天是意外，當時他預計要下花蓮時，看導航沒有顯示路段被封，所以決定下山，怎料下山後才得知該路段封路，原PO表示他不是故意要「濫用警力」，要求警方載他36公里。

騎士解釋，事實上當天他並沒有報案，是路過民眾好心報警的，希望大家不要誤解，並感謝當天的波麗士大人要忙交管亂停車還協助他到小風口搭巴士去換電池，也感謝當天沒電後他牽車走上坡幾公里後，幫他求助的熱心民眾，另外他也澄清gogoro很久之前就確定武嶺下花蓮是可行的。

文章一曝光，當事人似乎無法得到網友們的諒解：「問誰刁車不是叫托車而是叫警察，擺明浪費社會資源啊」、「市區騎就好，不要造成警察的負擔」、「就如同，我自己能爬玉山，到時候走不出，爬不到在叫直升機，再來說：我沒叫它，是它自己要來救我一樣，浪費資源」、「中橫沒有臨時封路，已經封了幾個星期有了吧，原PO錯在出發前沒有查路況做功課，導航不會告訴用路人，哪裡路坍了不通的」。