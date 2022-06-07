新冠肺炎爆發至今已2年，全球各國仍受病毒所苦，其中南韓更是在年初時疫情加劇，確診潮狂燒進演藝圈，大批韓星染上新冠，包含天團「Super Junior」成員圭賢，他在2月時確診，近日圭賢在直播中聊到染疫時的狀況，坦言折磨程度是「人生前三痛」，後遺症更讓他煎熬，一度陷入憂鬱。

圭賢日前開直播，提到自己早在2月就確診了新冠肺炎，起初發現染疫時，他心態還算正常，想著就當趁機放長假，加上聽聞身旁的人說不會痛，因此他也放下心來，不料自己確診後，痛苦超乎他的想像，直言是人生至今「除了車禍以外最痛苦的一次」，圭賢透露，一開始他沒吃藥，後來燒到40、41度，一度以為體溫計壞了，直到打給認識的醫師詢問後，才開始用藥。

到了隔天，狀況加劇了，圭賢開始喉嚨痛，到了晚上情況惡化到連吞口水都困難，本來睡著的，卻因吞口水的劇痛而醒來，「所以我大概有兩天都沒睡」，而為了服藥，胃裡得墊點食物才行，結果喝粥又讓他爆痛10分鐘，喝水跟吃藥，也都得分別痛上10分鐘。

圭賢原本料想，確診後可以好好休息個一週，沒料到症狀如此痛苦，他根本沒能休息，光是咳嗽就咳了3週之久，久到圭賢以為「再也不能唱歌了」，他因此沮喪，又過了2週，圭賢想著跟朋友約吃飯喝酒，卻發現自己一點胃口都沒有，整個人變得很憂鬱，甚至負面思考「我是為了什麼活著？」，陷入這處境整整一個多月才慢慢好轉。

坊間廣傳「確診過一次後就能安心」的說法，圭賢身為過來人，坦言自己先前也曾這麼想過，所以起初才會不擔心，但實際經歷後，「真的是我人生排名前三的痛苦程度」，他甚至吐槽公司發的聲明，「我哪是什麼症狀輕微」，也藉此呼籲大家還是得很小心防疫，保持身體健康，千萬別確診。