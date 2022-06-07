藝人曾雅蘭與老公侯昌明結婚至今20周年，恩愛模樣讓人稱羨不已，除了演藝圈繳出漂亮成績單，還成功打造自己的事業，可以說是家庭事業兩得意，近來透露過去曾遭購物台主持人瞧不起之外，還被好姐妹傷害，讓她因此失眠長達2年。

曾雅蘭透露睡前有跟小孩聊內心話的習慣，她表示兒子剛進學校時，因為英文程度太差，被同學瞧不起，因此花很多時間逼自己練習英文，短短一年就讓所有人刮目相看，但也無奈表示不解為何有這些愛酸言酸語的人?她則回覆兒子：「你要謝謝他們！因為沒有他們，你不會這麼有動力甚至這麼努力」。

曾雅蘭感謝當初瞧不起她的人，讓自己重新找到人生的價值。(曾雅蘭臉書)

曾雅蘭藉著兒子的經歷，也回憶起昔日錄影時，曾遭人孤立和白眼對待，甚至有購物台主持人相當瞧不起他，直接嘲諷：「曾雅蘭是什麼咖，會有銷量嗎」，當下只能強忍淚水撐著把工作做完，接著提到曾被自認為的好姐妹傷害，導致陷在痛苦情緒中，還因此失眠長達2年，不禁感嘆：「你每天難過自卑，只知道為別人活」。

她透露直到上節目遇到恩師潘瑋翔 ，人生才有一百八十度轉變，在對方帶領下，先是考到人生第一張西餐證照，這才意識到「自己也做的到」，緊接著又考取中餐證照，更在老公侯昌明教導下，修正急性子講話方式，也讓事業領域從演藝圈拓展到業配、服飾，甚至是生技公司，自己的努力也讓曾瞧不起她的人，態度有了180度轉變，對此，她也道出內心話：「我一點都不怪他們～而且打從心裡謝謝他們！沒有他們絕對沒有今天的曾雅蘭！謝謝他們，讓我重新找到人生的價值」。