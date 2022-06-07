聯合再生(3576)5月營收新台幣15.4億元月增43.6%，年增21%；累計前五月合併營收為新台幣73億元，較去年同期大幅成長38%。雖然受到新冠疫情及梅雨季影響，5月出貨已回到正常水位。

聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6(166毫米)與M10(182毫米)產線，M6年產能將達350MW，擴產後台灣太陽能電池總產能將達1.3GW。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化，總產能將達1.2GW。目前大尺寸機台已經開始裝機，以因應下半年旺季需求。

台灣太陽能建置量目標在2025年須達成20GW，至2022年4月太陽能累積安裝量為8.168GW，2022年1-4月新增裝置量不到500MW，預估新增建置量將集中於下半年，成長動能可期。

聯合再生將持續開發建置太陽能案場，到今年年底聯合再生全球將自有約250MW太陽能電站的優良資產，對台灣綠能創能做出貢獻，系統獲利將持續擴大，為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。