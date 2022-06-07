因聯準會大幅升息態勢沒變，加上日本央行再次強調維持超寬鬆政策，美日之間利差再度擴大之下，日圓在美國時間6日交易時，再度貶至20年新低價位。

美國匯市6日盤中，日圓與美元匯價一度走貶0.9%至132.01價位附近，創2002年4月以來最低。匯銀人士認為，主因是美國基準的10年期公債殖利率又升破3%大關。

目前，日圓7日亞洲早盤匯價在132.28價位附近，未見觸底反彈跡象。東京市場風險諮詢業者認為，若美國公債殖利率上升，主要是因為經濟表現強勁，那麼就可支撐美元兌日圓匯價持續走強。

由於日本央行將當地公債殖利率的天花板價鎖在0.25%，故日元與其它主要貨幣也走弱。因此，兌歐元匯價也貶至7年低點，傾向升息的歐洲央行，表定歐洲時間9日將在荷蘭舉行貨幣政策會議。

自2022年以來，日圓一直表現疲弱，主要是美日兩國對利率決策不同。面對大漲的通膨，美國基本上已經確定要大幅升息來對抗。至於日本，則是以經濟成長為主，始終都將當地利率維持在低檔位置。

6日，日本央行行長黑田東彥再次表態，尚未看見當地薪資普遍增加，景氣還需要更多時間以及動力來復甦。因此，貨幣緊縮議題壓根沒排進會議上討論。

富國銀行(Wells Fargo)也認為，照現行政策來看，美元與日元之間的利差，短時間內應該不會縮小。