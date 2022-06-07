周一美股主要指數在震盪後以小漲收盤，亞馬遜等大型成長股上漲帶來提振，然而對通膨和利率的擔憂揮之不去，使美股漲幅受抑。

投資人仍然緊盯通膨和持續升高的利率。上周五發布的非農就業報告意外穩健，使聯準會可能暫停以激進手段收緊政策的期望受挫。本周五公布的美國消費者物價指數（CPI）料將顯示通膨仍然高漲，周一美國公債殖利率上揚。

投資人拋售債券，美國10年期公債殖利率漲破3%，觸及近一個月來新高，這導致股市從高點回落，但並未像今年早些時候那樣造成市場重挫。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的發言給市場帶來激勵，她表示拜登總統已經指示其執政團隊研擬取消部分川普時代對中國進口商品加徵的關稅。

北京逐步取消防疫限制，亦給投資信心帶來提振。此外《華爾街日報》報導，中國監管機關將結束對網約車巨頭滴滴的調查，意味著該國對其科技產業的整改可能即將結束。中概股應聲強彈。

★主要指數

道瓊指數漲16.08點或0.05%，為32,915.78點，盤初一度上漲300 多點。

標普500指數漲12.89點或0.31%，為4,121.43點。

那斯達克指數漲48.64點或0.4%，為12,061.37點。

費城半導體指數漲0.1點或0.01%，為3,062.7點。

★消息

沙烏地阿拉伯調高7月對亞洲的官方報價，但國際油價盤中由升轉跌，紐約期油收跌0.31%，報每桶118.5美元，盤中一度漲1.79%，報每桶121美元，創下近3個月新高。布蘭特期油收跌0.17%，為每桶119.51美元。

本周將標售960億美元債券，以及周五發布的CPI數據料將顯示美國通膨仍然居高不下，周一美國10年期公債殖利率為3周以來首度漲破3%，尾盤上漲10.4基點，最高報3.044%

據路透社調查，市場預期美國5月CPI月增0.7%，高於4月的月增0.3%。5月CPI年增率預估為8.3%，與4月持平。

美國各證交所成交量總計為106.4億股，低於過去20日均量127.5 億股。

★分析

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，市場陷入拉鋸已有一段時間。就業報告證明「經濟仍處於不錯的狀態」，但由於通膨仍有些高，且大宗商品價格仍在上漲並屢創歷史新高，通膨何時到頂尚不得而知。

Sevens Report分析師Tom Essaye表示，自標普500指數屢次跌至近3,800點的低點以來，目前已經有了一些真正的進展：中國正在重新開放，希望其經濟能在一個月內火力全開，這將為全球經濟帶來巨大的助力，而最重要的是，將有助於緩解供應鏈壓力。

MissionSquare Retirement投資長Wayne Wicker表示，我認為10年期債息突破3%的衝擊已經消退，我們以前就到過那裡，只不過又回來了。雖然利率上升肯定是投資人不樂意見到的事，但短期內利率走升已成定局，現在問題在於債市大致消化沒？

部分投資人認為，強勁的就業數據可能促使聯準會繼續保持其激進的政策立場。LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby表示，市場認為聯準會正試圖行走在一條痛苦且崎嶇的道路上，然後試圖找到一個「軟出口」，而市場也發現自己在想要相信這波反彈，卻又不相信聯準會可以實現「軟著陸」之間陷入掙扎。