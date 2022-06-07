★類股

標普500指數11大類股僅地產股和能源股收黑，分別跌0.29%和 0.11%。

非必需消費類股收漲1.03%，漲幅最大，其次為通訊服務類股漲0.98%。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲0.52%，微軟跌0.47%，亞馬遜漲1.99%，Alphabet漲1.99%，特斯拉漲1.60%，Meta漲1.82%，網飛下跌0.92%。

道瓊指數成分股方面，以旅行家集團（Travelers）漲1.60%，漲幅最大，其次為IBM漲1.20%。製藥大廠安進（Amgen）跌1.21%，跌幅最大，其次為Salesforce跌1.1%。

主要晶片股漲跌互見，美光漲0.73%，輝達漲0.35%，應用材料漲0.03%，英特爾跌0.12%，高通跌0.55%，超微跌0.61%，恩智浦跌1.29%，德儀跌2.65%。

★焦點股

亞馬遜1股拆為20股正式生效，股價上漲1.99%，收在124.79美元，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。

蘋果上漲0.52%，收在146.14美元。該科技巨頭在其年度「全球開發者大會」（WWDC）上宣布其汽車核心駕駛系統將與自家軟體進行更深入的整合。蘋果發表iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura新一代作業系統，並推出採用5奈米製程技術的新一代M2晶片，以及第一批搭載M2晶片的全新MacBook Air和MacBook Pro筆電，但仍未發表備受關注的擴增實境（AR）/虛擬實境(VR)頭戴式設備。

推特跌1.5%，收在39.56美元，盤中一度跌5.6%。特斯拉執行長、全球首富馬斯克放話，如果推特未能提供垃圾帳號和假帳號資料，他可能放棄這筆以440億美元進行收購的交易。推特隨後發布聲明表示，公司將繼續與馬斯克合作並共享資訊，將按合併協議條款和商定價格完成這項交易。

《華爾街日報》報導，中國監管機關將結束對網約車巨頭滴滴全球公司（Didi Global Inc）和另外兩家公司的調查，在美國上市的中概股應聲大漲。KraneShares CSI中國網路ETF上漲4.7%，滴滴全球大漲24.3%，盤中一度飆升67.57%。京東、拼多多分別收漲6.5%和5.6%，理想汽車大漲近11%。

中國逐步解封的消息提振博奕股，永利度假村上漲近2.5%。

太陽能股上漲，Enphase Energy漲5.41%，Sunrun漲近6%，SunPower漲2.72%。為了緩解再生能源供應瓶頸，拜登政府宣布將提供柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南進口的太陽能板為期24個月的關稅豁免，但商務部對於中國太陽能板透過這4國東南亞國家「洗產地」的調查仍將繼續。

★台股ADR

台積電ADR跌0.70%，收93.11美元，換算台股價格為547.77元。

聯電ADR漲1.95%，收8.88美元，換算台股價格為52.24元。

日月光ADR漲0.28%，收7.15美元，換算台股價格為105.16元。

中華電信ADR跌0.14%，收42.91美元，換算台股價格為126.22元。