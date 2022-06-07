由於現在數位支付發達，許多商家也順應潮流提供多元的付費方式，像是街口支付、一卡通MONEY等，讓大眾出門只要手機在手，就不用擔心沒帶錢包或避免現金不足的窘境。有網友注意到，自己提領現金兩周以來都沒用到，好奇發問：「你各位多久沒用現金了？」

網一面倒：現金每天用

但答案出乎意料，底下留言的網友大多數偏向「使用現金」，「有出門都有用啊」、「每天都在用」、「每天用」、「我只用現金，只有上steam才會刷卡」，還有人反諷「3個小時沒用了」、「只有幾小時沒用」、「13小時吧」、「半小時左右」。

不過也有網友支持「數位支付」，「疫情期間都盡量用數位支付」、「電子支付、信用卡輪流用領一次錢可以撐兩個月」、「常常用行動支付，有時用現金」、「能用行動支付就用，大約一個月領一次錢」、「看個人習慣，我好幾個月才提一次錢，我朋友卻只用現金，台灣大多還是現金居多。」

電支開戶增403萬人 LINE Pay口碑第一

據未來流通研究所調查顯示，2021年全台共計28家營業電子支付機構，交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3,124.5億，年增92.3%。累計開戶人數增至1,581.3萬人，較2020年大幅增加403萬人。

另外，電支交易市場交易金額前三名依序是街口支付、一卡通MONEY（原LINE Pay money）、玉山銀行，呈現三強鼎立局勢，合計市佔率(CR3)達82.6%。值得注意的是，2017年持有一卡通公司29.82％股權的LINE Pay於2021年宣布出清全數持股並退出董監事職位，雙方共同營運的LINE Pay money亦正式更名為一卡通MONEY。從網路溫度計「數位支付」口碑排行榜來看，「街口支付」位居第3名、玉山銀行排名第12，第一名則是LINE Pay。

image source：「數位支付」口碑排行榜

▲LINE Pay位於網路溫度計數位支付口碑排名第1名、街口支付第3名。

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