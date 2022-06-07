無論是品牌或是公部門，都會透過社群來拉進與消費者或大眾的距離，藉此販售商品、推廣新品、宣導政令等。為了吸引更多人的注意，社群小編也會發揮創意，利用時事或大家有共鳴的話題作為題材，結合想行銷的內容，變成一篇文案或一則圖文來增加粉絲按讚、留言、分享。就連過往相較正經、嚴肅的公部門，也開始玩起時事梗。

不過，想順應風潮，將時事哏玩得有趣又能打動受眾並不容易，好的哏圖會令人會心一笑，立馬按下單；但相反的，也可能引起眾怒，一不小心變成網友出征、撻伐的對象，造成反效果。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近三年來，社群跟風時事而引發網友熱烈討論的十大哏圖，一起來看對哪張圖最有感！

No10.客委會二創「唐鳳過台灣」

行政院政務委員唐鳳拍攝了一組時尚照片，並表示歡迎外界拿來做成哏圖和二創，客家委員會臉書搶在所有政府部門前面，製作一張客家相關哏圖，發文寫：「政委唐鳳說：歡迎二創，做梗圖，我還不me爆」，改編《客家本色》原本歌詞「唐山過台灣，無半點錢，煞猛打拚耕山耕田」，變成「唐鳳過台灣，沒半點錢，煞猛打拚，腦波耕田」。網友說：「唐鳳不是坐鍵盤渡海的嗎？」、「可惡，不會客家話的我，居然也跟唱......唐鳳不要控制我的腦波!!!!!!!!」。

No9.公視台語台「食人飯，犯人問」

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2020年曾公開發言：「中國分享疫情信息非常及時，及時採取相應措施，展現出相當高的透明度」，公視台語台臉書隨後便發出一句諺語「食人飯，犯人問」，意思為「受僱於人，領人薪俸，就必須聽人使喚」。表格則顯示中國新冠肺炎的疫情數據，一旁則是譚德塞名言。有網友說：「公視台語台最近撿到槍」、「真的很會」；但也有人認為，「公視的性質不能這樣吧何況有國際組織官員」。

No8.國道公路警察局「九天玄女降肉」

知名YouTuber阿翰發布「算命阿姨天女散花」新影片，掀起一波「九天玄女降肉！」仿效風潮。而國道1號剛好發生一起豬隻疑似因貨車柵欄沒關好，而摔落至道路的事故。國道公路警察局結合九天玄女時事梗，發文表示：「這下九天玄女真的降肉，這肉可以吃一個月了。拜託啦！真的不要再來國道降肉。」宣導開車時要將後方貨物確實綁好。有人讚：「有梗、跟得上流行」；但也有民眾、藝人批，「對經濟動物的動保意識真的很低」。國道公路警察局已將貼文移除，換上貨物散落的圖片。

No7.內政部「小夫，我可以進電梯了嗎？」

經典漫畫《哆啦A夢》遭惡搞成限制級版的同人創作《哆啦AV夢》引起一波話題，內政部在宣導民眾戴口罩的貼文中，也跟風此事寫道「小夫，我可以進電梯了嗎？」貼文一出，許多網友留言「內政部開車開很快」、「小編也壞掉了」，但也有立委質疑，「政府花錢就為了作這種爛宣傳」、「公部門的臉書粉專也要大人陪同才能看嗎？」目前貼文已經過修正，並表示，謝謝網友們的指教，小編該篇文案主要是希望能提醒大家，在密閉的空間跟娛樂場所要戴好口罩。

No6.海巡署長室「有病，當然不行」

海巡署藉藝人「小豬」羅志祥劈腿、交友行為不當的話題，在臉書以豬唱歌和焚豬的圖片配上羅志祥歌曲《精舞門》中的歌詞「I want know 我行不行」和「有病，當然不行」（已更正為「有非洲豬瘟，當然不行」）的標語，來顯示非洲豬瘟的威脅。網友留言，「太follow時事了」、「每次都很期待小編的時事梗」；但也有部分聲音認為，「在性別主流化、性病除罪化的時代，海巡署是要暗示明示大家，得性病跟病死豬得病是同一件事嗎？」、「影射他人時事花絮當梗，恐怕就不太妥當」。

No5.公視台語台「韓極混」

團購主486先生曾在臉書發出一張地瓜粉的照片，地瓜粉字樣下面還標有近似台語發音的國字「韓極混」，有諷刺韓國瑜的意味，同日公視台語台也在臉書發出「地瓜粉」的台語教學，雖然未以字明示，但網友了然於心說：「韓極混！蕃薯粉！傻傻分不清！」、「等等就會有韓粉要接送小編上下班惹~」、「韓極混 真的混」；也有人不滿表示，「你們公共電視拿國家薪水是用來攻擊別人的嗎？」、「領納稅人的薪水卻當民進黨御用打手？還配叫公視？」

No4.愛康「臭鮑魚」

衛生棉品牌「愛康」跟風鮭魚之亂打出海鮮牌，用「臭鮑魚」來比喻女性私處，在使用該品牌的慕絲產品後，就會從黑色鮑魚變成米白色的鮑魚，並加上文字強調「我變得又香又亮」，想宣傳自家私密處清潔用品的功效，引發網友撻伐，「快吐了 去年跟今年一共用了兩次臭鮑當文案 這已經不是無心之過了吧.....」、「低級當有趣，這也不是妳們第一次用這樣的言語貶低女性了！」。該品牌執行長也針對此爭議發表致歉信。

No3.IKEA「蠟燭雖小，至少會亮」

2021年5月13日興達電廠因事故供電不足，造成全台各地大規模停電，居家品牌IKEA跟上時事，趁機推銷起自家蠟燭「蠟燭雖小，至少會亮」，還寫道「台電無法給你的，IKEA給你」，網友直呼「撿到槍！」還有人開玩笑說：「沒電怎麼結帳？」、「蠟燭表示.....你才雖小」、「台灣到處停電，有ikea就不怕，可是，台南沒有」。不過也有網友認為，「感覺有點幽默....但考量到停電造成這麼多人的不方便和困擾，這種 "幽默" 顯得缺乏同理心，跟自我感覺良好」。

No2.3M「可黏哪」

前高雄市長韓國瑜在總統大選辯論會上，針對中央社總編輯提問關於「一國兩制台灣方案」，回應一句「可憐哪」引發外界討論。便利貼製造廠商「3M」跟風改編成「可黏哪」介紹自家產品可以黏在多種材質上，材質示意圖也全都是狀似韓國瑜的人像剪影。「笑死，待會韓粉和韓導會讓3M變成2M喔，這便利貼價格484剛好是1450呢？」、「很有創意欸」、「這便利貼黏了有聲音吶！」不過文章才PO出不到一天，就遭網友出征，廠商即火速刪文。

No1.Netflix「永遠買不到快篩的我」

串流影音平台Netflix為宣傳新劇《還有明天》，將片段劇情加上文字做成迷因：「永遠買不到快篩的我」引發不小爭議，網友質問：「小編你哪裡買不到快篩，需要贊助你嗎」、「造謠者 唯恐天下不亂。」金鐘獎導演也在臉書上表示，「Netflix還在公然造謠，我退訂了。Bye」。Netflix緊急刪文並對此發出道歉聲明。但也有網友認為，「這圖錯在哪兒？完全正確啊」、「事實就是之前快篩買不到過，也造成大排隊」、「梗圖也要出征，台灣人還笑中國玻璃心」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月02日至2022年06月01日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『社群時事哏圖』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」