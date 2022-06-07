中新財經網7日報導，繼大陸國家統計局發布2021年大陸全國平均工資數據後，各省分2021年平均工資數據也陸續公佈。據不完全統計，截至5日至少已有15個省分發布。其中浙江、廣東、重慶3省市城鎮非私營單位年平均工資逾10萬元（人民幣，下同）；採礦業平均工資在多個省分占排名前三。

非私營單位就業人員2021年平均工資逾10萬元中，浙江省為12萬2309元，比上年增加1萬3664元，扣除價格因素增長10.9％。

廣東11萬8133元，與2020年的10萬8045元相比，增加1萬88元，同比名義增長9.3％，增速與2020年持平。

重慶為10萬1670元，與2020年的9萬3816元相比，增加了7854元，同比名義增長8.4％，增速與去年持平。

報導稱，不管是城鎮非私營單位還是私營單位，IT業均為最高。

在15個省市中，多個省份平均工資最高的是IT業。例如廣東，城鎮非私營單位中，年平均工資最高的是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，達到21萬3031元；城鎮私營單位中，年平均工資最高的也是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，達到14萬0251元。

IT業風頭正勁，一方面是數位化、資訊化迅速發展，相關人才供不應求；另一方面，加之疫情防控需要，線上消費需求旺盛，帶動了互聯網和相關服務行業平均工資的增長。

據報導，並非所有省市都是IT業獨領風騷，多省金融業霸占榜首。

比如，河南城鎮非私營單位中年平均工資最高的行業是金融業，達到12萬5279元，城鎮私營單位中年平均工資最高的行業也是金融業，達到7萬3972元。

另外，一些省份年平均工資最高的行業比較有特色。例如，江西城鎮非私營與私營單位，年平均工資最高的行業，都是衛生和社會工作，分別為11萬3976元、6萬2312元。

山西城鎮非私營單位中，年平均工資最高的行業是交通運輸、倉儲和郵政業，為10萬1149元。

報導稱，平均工資體現經濟社會發展的階段性特點。2021年，煤炭等能源價格持續走高，從業人員平均工資增速較快。在15個省市區，採礦業平均工資多占排名前三。

其中，內蒙古城鎮非私營單位年平均工資最高的行業是採礦業，達到14萬2301元；城鎮私營單位採礦業以7萬4751元占第二。煤炭大省山西，城鎮非私營單位中，採礦業以9萬9948元占第三；城鎮私營單位中，採礦業以5萬9477元占第二。廣東的城鎮非私營單位中，採礦業以18萬7947元占據第三位，僅次於IT業和金融業。