高雄知名打卡點崗山之眼天空廊道，已開始作好準備迎接疫情後的旅遊高峰了！為提供即將到來的暑假觀光人潮更好遊憩品質，從6月7日起休園大整理，直到6月18日再重新開放！想朝聖的民眾可別白跑一趟了！

崗山之眼園區位於小崗山，佔地約1.8公頃，昔日為扼守高雄地區的重要砲陣地，園區內還保有碉堡等軍事設施，園區視野極佳，可俯瞰阿公店水庫、岡山與燕巢市區，天氣晴朗的時候能看到85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光。園區內的規劃以尊重環境和生態保育為主，以音樂為整體設計概念，園區佈滿各式音樂符號，主塔橋使用提琴意象呈現，鋼索則為琴弦，表示「琴瑟和鳴」之意，十分浪漫！

尤其來到崗山之眼園區一定要登上崗山之眼天空廊道，崗山之眼天空迴廊高40公尺、全長88公尺，橋面有12公尺寬的玻璃鋪面，橋體為偏心懸吊式設計，以鋼結構步道懸吊凌空，視野極佳更是讓民眾驚呼連連。高雄市政府觀光局指出，本次維護主要針對天空廊道內鋼構元件進行除鏽油漆等作業，讓民眾能享有更佳的遊憩品質，可安全盡情的拍照。

高雄市政府觀光局表示，待完成保養重新開放後，前往崗山之眼需搭乘接駁車或可徒步健行前往，汽機車可停放在阿公店水庫管理中心旁、阿公店森林公園、菜寮路和水庫路口的停車場，如有搭乘接駁車需求可在阿公店水庫管理中心和菜寮路和水庫路口的接駁站搭乘。而參觀完崗山之眼，就近前往岡山市區享用岡山羊肉，或是前往田寮月世界觀看著名的惡地地形，都非常具有在地特色，疫情期間戴好口罩勤洗手，做好防疫工作，就能享受優質的戶外遊程。